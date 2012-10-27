غرب به دنبال سانسور خبری/ برگزاری جشنواره ملی یادمان ولایت در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح جمعه در آیین بهره برداری از مجتمع فرهنگی و هنری ولی عصر( عج) منوجان، بر لزوم توزیع عادلانه امکانات در همه نقاط کشور تاکید کرد و افزود: انجام اقدامات فرهنگی در مناطق محروم از اولویت های کاری ماست.

حسینی همچنین تصریح کرد: با تلاش های انجام شده امیدواریم تالار مرکزی کرمان تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی از برگزاری جشنواره یادمان ولایت در جیرفت خبر داد و افزود: این رخداد فرهنگی 30 آبان ماه برپا خواهد شد.

حسینی با اشاره به اینکه همواره باید در مسیر رضایت خداوند حرکت کنیم گفت: امروز دشمنان اسلام قصد دارند به هر طریق ما را از مسیر درست منحرف کنند.

وی قطع شبکه برون مرزی ایران را خلاف آزادی بیان دانست و افزود: دشمنان از آگاهی جهان هراس دارند و به همین جهت با این اقدام خود قصد دارند ایران را تحریم خبری کنند.

حسینی با اشاره به بیداری اسلامی بیان داشت: استکبار جهانی با اسلام مشکل دارد و با روش های گوناگون سعی در ضربه زدن به دین مبین اسلام را دارد.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: ساخت فیلم موهن نیز به همین منظور بوده است و در این فیلم نه تنها به پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) بلکه به سایر پیامبران نیز اهانت شده است.

وی با اشاره به اعتراضات گسترده مسلمانان به این اقدام بی شرمانه دشمنان گفت: توهین دشمنان به مقدسات تنها نشانه ترس و ضعف آنها است.

حسینی با اشاره به جنگ نرم افزود: باید در این زمینه آگاه سازی صورت گیرد تا مردم با توطئه ها و دسیسه های دشمنان آشنا شوند.

وی ادامه داد: امروز باید با انجام کارهای فرهنگی و تولید محصولات فرهنگی با کیفیت در این عرصه وارد شده و دشمنان را شکست دهیم.