اختتامیه جشنواره تئاتر منطقه یک کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور دقایقی قبل با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان و جمعی از مسئولان ملی و استانی آغاز شد.

این جشنواره از سوم آبان ماه در خرم آباد با حضور هشت استان، 14 گروه نمایشی و 128 هنرمند آغاز شد و امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.

بنابر این گزارش در روز نخشت جشنواره در نوبت صبح نمایش "3:25 به وقت رم" به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا سام خانیان از کرج طی روی صحنه رفت.

همچنین در همین روز در نوبت اکران بعد از ظهر نیز دو نمایش "یک قطره خون" به نویسندگی رسول بانگین و کارگردانی علی محمدزاده از پارس‌آباد مغان و هم‌چنین نمایش "دن کاملیو" به نویسندگی کورش نریمانی و کارگردانی احسان جانمی از اصفهان به روی صحنه رفتند.

این در حالیست که روز پنج شنبه نیز 5 نمایش "بخش شماره شش "به نویسندگی و کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان، "یک خواب آرام" کار سجاد انصاری از زنجان، "روی پای سالمم تکیه کن" به نویسندگی صدیق جمالی و کارگردانی نیره غائب‌زاده از تبریز، "کولاژ" به نویسندگی ناتاشا محرم‌زاده و کارگردانی رضا فتوت‌خواه از رشت و "خیال" نوشته محمدرضا زندی و کارگردانی محمد معراجی از کرمانشاه به روی صحنه رفتند.

در روز جمعه نیز بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور شاهد اکران 5 نمایش دیگر بود تا در نوبت صبح نمایش "وقتی از بریدگی های خونبار" به کارگردانی مهدی محمدی از خمین و "همه دزدها دزد هستند" به نویسندگی علی پوریان و کارگردانی کامران قربانی از تبریز روی صحنه برود.

همچنین در نوبت عصر "برادری" نوشته و کار محمد کورش نیا از کرج، "آهسته با گل سرخ" به نویسندگی اکبر رادی و کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از آذربایجان شرقی و "خون و ماتیک" از کرمانشاه اکران شد.

در سه روز گذشته اکران نمایشهای مختلف با استقبال مطلوب مردم و هنرمندان مواجه شده بود تا این موضوع مورد توجه اهالی تئاتر نیز قرار گیرد.