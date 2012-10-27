به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تبلیغات اسلامی 2 هزار و 350 کتابخانه از سراسر کشور را تحت پوشش دارد که این کتابخانه‌ها در ایام هفته کتاب به صورت رایگان از هیئات مذهبی سراسر کشور عضو می‌پذیرند. علاوه بر این سازمان تبلیغات اسلامی قصد دارد کتاب‌هایی از سه ناشر زیرمجموعه خود (سوره مهر، نشر بین الملل و نشر امیرکبیر) را به کتابخانه‌های تحت پوشش اهدا کند.

ایراد سخنرانی درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی از سوی ائمه جماعات تحت پوشش، تجلیل از کتابداران برتر 2 هزار و 350 کتابخانه، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در کتابخانه‌ها، تبلیغات و اطلاع رسانی درباره اهمیت کتاب از طریق سایت‌هایی چون تبیان و حوزه هنری از دیگر برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی در ایام بیستمین دوره هفته کتاب است.

سازمان تبلیغات اسلامی سال گذشته در کنار تجلیل از کتابداران نمونه در شهر مشهد، دوره آموزشی 3 روزه‌ای را نیز در زمینه کتابداری برگزار کرد.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار یادگار ماندگار از 20 تا 27 آبان ماه جاری در سرتاسر کشور برگزار می‌شود.