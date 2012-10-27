به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین همایش کشوری ایمنی بیمار صبح شنبه با قرئت قطعنامه ای توسط آرام فیضی دبیر علمی همایش به کار خود پایان داد.

دومین همایش کشوری ایمنی بیمار با حضور اساتید و کارشناسان دانشکده پرستاری و مامایی و جمعی از اساتید سایر دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ارومیه برگزار و در پایان قطعنامه ای در 15 بند در برگیرنده برخی خواسته و مشکلات و لزوم فع آنها در راستای حفظ ایمنی بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی به شرح زیر صادر شد.

1- توجه به فرهنگ ایمنی بیمار و ترویج آن، وظیفه کلیه دست اندرکاران تامین سلامت جامعه،‌ خصوصا قانون گذاران، سیاست گذاران، و مدیران ارشد سازمان هاست. بی توجهی به این مقوله می تواند خسارات جبران ناپذیر جانی، ‌مالی، قانونی و بی اعتمادی جامعه به نظام سلامت را به دنبال داشته باشد.

2- پیچیدگی نظام های ارائه کننده خدمات سلامتی و لزوم انجام کارها بصورت تیمی، این سیستم ها را مستعد بروز خطاهای گوناگون می نماید. از این رو توجه دقیق به فرآیندهای جاری و تلاش در جهت ارتقا آنها می تواند از وقوع بسیاری از خطاها کاسته و پی آمدهای مثبتی بدنبال داشته باشد.

لزوم رعایت استانداردهای تدوین شده سازمان بهداشت جهانی



3- توجه به استانداردهای تدوین شده توسط سازمان بهداشت جهانی و تلاش مستمر در راستای تحقق بخشیدن به آنها باید در دستور کار روسا و معاونین دانشگاه ها و روسای بیمارستان ها قرار گرفته و بصورت جدی پیگیری شود.

4- از آنجا که آموزش یکی از ارکان اساسی تحول و فرهنگ سازی در جامعه است، لذا توجه به الگوی حاکمیت بالینی بعنوان الگوی پیشنهادی ارتقا کیفیت خدمات سلامتی باید مورد توجه دست اندرکاران امر آموزش علوم پزشکی قرار گرفته و در نشست های معاونین آموزشی دانشگاه ها مورد توجه و مداقه قرار گیرد. انتظار می رود بخشی از برنامه آموزشی دانشجویان علوم پزشکی به مقوله حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار اختصاص یابد.

5- ترغیب همه دست اندرکاران ارائه خدمات سلامتی به شرکت فعال در کارگاه ها، همایش ها، کنفرانس ها و کلاس های آموزشی مرتبط با ایمنی بیمار و در نظر گرفتن مشوق های گوناگون یا منوط نمودن برخی امتیازات به شرکت در چنین دوره هایی باید در دستور کار مراجع تصمیم گیرنده بخصوص آموزش مداوم جامعه پزشکی قرار گیرد.

6- جلب مشارکت بیماران سرپایی و بستری و خانواده های آنان و جامعه در ایمنی بیماران می تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامتی داشته باشد و لذا باید مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد.

7- دانش، نگرش و عملکرد ارائه کنندگان خدمات سلامتی در مورد اقدامات ساده و در عین حال اثربخش از قبیل شستن دست ها، استفاده از چک لیست جراحی ایمن و فرهنگ ایمنی بایستی مورد توجه مدیران بیمارستان ها شامل رئیس بیمارستان، معاون درمان بیمارستان، معاون آموزشی بیمارستان، مدیر داخلی، مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزرها، مسئولین بخش ها، کارشناسان حاکمیت بالینی و اعضا کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی قرار گیرد.

داروسازان بالینی حلقه مفقوده خدمات سلامت



8- تخصیص بودجه کافی و مستقل جهت اجرای الزامات ایمنی بیمار باید یکی از اولویت های مدیران نظام های ارائه خدمات سلامتی باشد.

9- اندازه گیری ایمنی بیمار جهت ارزیابی خدمات ارائه شده و بررسی تاثیر مداخلات اصلاحی امری ضروری است. در این راستا تعریف شاخص های ایمنی بیمار و اندازه گیری منظم و مستمر آنها امری حیاتی به نظر می رسد.

10- توجه به نقش داروسازان بالینی در ارائه خدمات سلامتی، حلقه مفقوده ای است که می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش خطاهای دارویی داشته باشد.

11- توجه به اهمیت متخصصین و کارشناسان تغذیه و در نظر گرفتن آنان بعنوان یکی از اعضا کلیدی تیم درمان می تواند نقش مهمی در تامین ایمنی بیماران بویژه بیمارانی که به مدت طولانی در بیمارستان بستری می شوند داشته باشد.

12- استفاده صحیح و مناسب از فن آوری های نوین از قبیل سیستم های تصمیم یار (Decision support systems)دستور نویسی کامپیوتری (Computerized physician order entry)و می تواند بروز خطاهای پزشکی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. از این رو توجه مدیران ارشد سازمان ها به توسعه حساب شده فن آورهای نوین به نظر لازم و ضروری می رسد.

13- با توجه به نقش غیرقابل انکار رسانه های جمعی در گسترش آگاهی مردم ضروری است از طرق مختلف فعالیت اصحاب رسانه اعم از رادیو تلویزیون روزنامه و غیره نسبت به افزایش آگاهی آحاد مردم از حقوق بیمار و تلاش های مسئولین حوزه درمان در این زمینه اقدام گردد. بدین طریق مشارکت جامعه در این امر بیش از پیش جلب می شود.

14- استفاده از تجربیات مراکز و موسسات درمانی موفق در حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار گامی ارزنده در جهت همکاری و آشنایی سایر مراکز درمانی موفق در ایمنی بیمار با نحوه و چگونگی استقرار مفاهیم ایمنی بیمار خواهد بود.



15- توجه و عنایت بیشتر به حقوق بیماران و درک جایگاه واقعی انسان

همایش کشوری ایمنی بیماری از سوم آبان ماه سالجاری به مدت دو روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی(ره) ارومیه با هدف بررسی راهکارهای کاهش خطرات و خطاهاو ارتقای سطح ایمنی بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی برگزار شد.