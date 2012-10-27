ارتقای سرانه پرورشی افزایش سطح آگاهی نسل جوان را به دنبال دارد

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مستکبران و دشمنان اسلام در جبهه جنگ نرم قصد دارند در تمام ابعاد زندگی مردم کشورمان ورود کرده و فکرها و اندیشه ها را به سوی مصرف گرایی و فرهنگ غرب سوق دهند که در این میان پیوند اولیاء و مربیان و برقراری ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر موجب ارتقای آگاهی والدین از نیازهای نسل جوان می شود.

وی اظهارداشت: تغییر نگرش در میان مردم مهمترین برنامه دشمنان در طراحی جنگ نرم است و دشمنان نظام و انقلاب تا دیروز با تحمیل جنگ سخت قصد تجاوز به منافع ملی داشتند که با هوشیاری مردم نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.

ایران نزاد ادامه داد: در این راستا دشمن با تغییر تاکیک خود جنگ نرمی را طراحی کرده است که در صورت عدم توجه مردم و مسئولان آثار بسیار مخربی بر روح و روان نسل جوان جامعه به عنوان مغز متفکر کشور خواهد داشت.

نفوذ رسانه های بیگانه فرهنگ مردم را تغییر داده است

ایران نژاد یادآور شد: نفوذ رسانه های بیگانه در بین مردم باعث شده است تا فرهنگ خوراک، پوشاک و حتی گفتار مردم ما نیز تغییر کند.

وی تاکید کرد: دشمنان از انواع و اقسام ابزارهای تبلیغاتی و فرهنگی در راستای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند و توانسته اند از طریق ماهواره به عمق روابط خانوادگی مردم ما نفوذ کنند.

فرماندار شهرستان کرج رواج شیطان پرستی، عرفان های کاذب و نوظهور،‌ استعمال مواد مخدر صنعتی و ... را از جمله اقدامات ضد فرهنگی از سوی دشمنان ذکر کرد و گفت: باید با ایجاد پیوند میان اولیای دانش آموزان، اولیای مدرسه و مسئولان در راستای کاهش تاثیر اقدامات مستکبران اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان کشورمان به دلیل عدم آگاهی از عوارض مصرف مواد مخدر صنعتی اقدام به مصرف این گونه مواد کرده اند که بو و دود نداشته و بسیاری از والدین نیز متوجه اعتیاد فرزندانشان به این مواد نمی شوند و این امر می طلبد که توجه و هوشیاری مردم نسبت به مصرف این نوع مواد افزایش یابد.

ایران نژاد گفت: در حال حاضر بسیاری از افرادی که به کمپ های ترک مواد مخدر روی می آورند جوانان 18 تا 30 سالی هستند که به دلیل عدم آگاهی به مصرف این مواد روی آورده اند.

فرماندار کرج در انتها یادآور شد: سرانه استاندارد مکانهای پرورشی دو متر است که این میزان در حال حاضر در شهرستان 19 سانتی متر است.