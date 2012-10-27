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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

بازدید رئیس دانشگاه آزاد کرج از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید رئیس دانشگاه آزاد کرج از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج از مزرعه آموزشی و پژوهشی این دانشگاه و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در ماهدشت و مهرشهر کرج بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دانشگاه آزاد کرج در این بازدید که بیش از 5 ساعت به طول انجامید ، ضمن سرکشی به تمامی قسمت های این دانشکده به بررسی کمبودها و کاستی های موجود پرداخته و دستوراتی را برای بهتر شدن وضعیت موجود و ایجاد امکانات و فرصت های بهتر آموزشی ابلاغ کردند.

وی در ادامه این بازدید در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان، استادان و کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به مشکلات و مسائل دانشجویان، استادان و کارکنان رسیدگی و دستور لازم را برای اقدام صادر کرد.

لازم به ذکر است در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد کرج در حال حاضر دو هزار و 400 دانشجو در 20 رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل هستند. این دانشکده همچنین 54 عضو هیأت علمی و 80 استاد مدعو دارد.

کد مطلب 1729390

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