بازدید رئیس دانشگاه آزاد کرج از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دانشگاه آزاد کرج در این بازدید که بیش از 5 ساعت به طول انجامید ، ضمن سرکشی به تمامی قسمت های این دانشکده به بررسی کمبودها و کاستی های موجود پرداخته و دستوراتی را برای بهتر شدن وضعیت موجود و ایجاد امکانات و فرصت های بهتر آموزشی ابلاغ کردند.

وی در ادامه این بازدید در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان، استادان و کارکنان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به مشکلات و مسائل دانشجویان، استادان و کارکنان رسیدگی و دستور لازم را برای اقدام صادر کرد.

لازم به ذکر است در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد کرج در حال حاضر دو هزار و 400 دانشجو در 20 رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل هستند. این دانشکده همچنین 54 عضو هیأت علمی و 80 استاد مدعو دارد.