مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان البرز معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز منتقمی مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان البرز قبل از ظهر شنبه تودیع و علیرضا جوانمردی مدیر کل جدید معارفه شد که این آئین در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد.



حسن رنگرز مشاور وزیر ورزش و جوانان، صاحب حجتی مدیر کل هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان، سید باقر پیشنمازی معاون امور فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان، عزیز اکبریان و محمد جواد کولیوند نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، حجت الاسلام مسعودی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز، آرش بهادری مدیر کل امور روستایی استاندار البرز و کیومرث امیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در این مراسم حضور داشتند.



مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با 30 دقیقه تاخیر آغاز شد.



بهروز منتقمی مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان البرز مرداد سال گذشته مدیریت این استان را بر عهده گرفت که این مدیریت 14 ماه بیشتر دوام نداشت.



در پایان مراسم حکم جوانمردی قرائت و از زحمات بهورز منتقمی مدیر کل سابق ورزش و جوانان قرائت شد.

سید باقر پیشنمازی معاون امور فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان، کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، منتقمی و جوانمرد در این مراسم سخنرانی کردند.



یک جلد کلام الله مجید و یک سکه تمام بهار آزادی از طرف وزیر ورزش و جوانان به بهروز منتقمی اهدا شد.



مدیر کل تعاون استان قم و البرز از جمله سوابق جوانمردی مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان البرز است.