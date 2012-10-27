حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان فصل برداشت انگور در خراسان شمالی و جمع بندی میزان تولید محصول افزود: در سال جاری 175 هزار تن انگور از سطح 18 هزار هکتار از تاکستان‌های خراسان شمالی برداشت شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری پیش بینی شده بود حدود 194 هزار تن انگور در خراسان شمالی تولید شود، اظهار داشت: تغییر شرایط اقلیمی و بارندگی‌های بد موقع در فصول بهار و تابستان سال جاری و به تبع آن شسته شدن سموم مصرف شده و شیوع بیماری‌ها در تاکستان‌های استان از مهم‌ترین عوامل کاهش هشت هزار تنی تولید انگور در سال جاری بوده است.

نامور با اشاره به اینکه در سال جاری از مجموع 173 هزار تن انگور تولیدی در استان، حدود 105 تن از تاکستان‌های آبی و 68 تن نیز از باغات دیم برداشت شده است، تصریح کرد: در سال زراعی گذشته بیش از 183 هزار تن انگور از تاکستان‌های آبی و دیم بارور استان برداشت شده بود.

این مسئول در ادامه در مورد سطح کل تاکستان‌های خراسان شمالی گفت: در این استان 18 هزار هکتار تاکستان بارور وجود دارد که غالب آن زیر کشت گونه‌های انگور کلاهداری و بیدانه سلطانی رفته اما با این وجود ارقام دیگری از انگور نظیر لعل، عسگری، یاقوتی و ... نیز در باغات خراسان شمالی کشت شده است.

وی با یادآوری اینکه غالب باغات انگور استان به صورت آبی کاشت و نگهداری می‌شوند، اضافه کرد: 12 هزار هکتار از تاکستان‌های استان آبی و 6 هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت شده‌اند.

نامور تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت انگور در خراسان شمالی به ترتیب در شهرستان‌های بجنورد، فاروج، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان و ... قرار دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: این استان از نظر سطح کشت انگور رتبه پنجم و از حیث میزان تولید آن رتبه ششم کشور را دارد.

خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی داشته و سالانه 950 هزار تن انواع محصولات زراعی و حدود 250 هزار تن نیز محصول باغی در این استان تولید می‌شود.