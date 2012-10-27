کشاورزی با شیوه سنتی هرگز به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عظمتی صبح امروز شنبه در نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان رشت افزود: برای برداشتن گامی بزرگ در راستای تامین برنج کشور وخودکفایی باید مشکلات و موانع موجود را از میان برداشت.

وی اظهارداشت: برای تولید بیشتر باید برنامه ریزی کرد واین امر محقق نخواهد شد جز با حضور کارشناسان در کنار کشاورزان، معرفی گونه های پر محصول، تغییر شیوه های کشت و سایر موارد است.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه از مجموع زمین های کشاورزی استان گیلان 38 درصد در این شهرستان وجود دارد، گفت: در حال حاضر 50 درصد ماهیان گرم آبی استان نیز در این شهرستان تولید می شود.

وی متذکر شد: کشاورزی این شهرستان بسیار آسیب پذیر است بنابراین همه باید دست به دست دهند تا رشت در بحث کشاورزی حرفی برای گفتن داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این نشست از تشکیل 20 جلسه کارگروه کشاورزی طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: در زمینه بهسازی سوخت و همینطور در راستای ترویج فرهنگ کشاورزی صنعتی نیز با خرید ماشین های کشاورزی و کمباین تلاش خوبی در استان انجام شده است.

اردشیر روحی ماسوله ادامه داد: برخی از طرح های کشاورزی جزو طرح های بلند مدت هستند و باید برای طرح های بلند مدت کشاورزی آب بلند مدت نیز وجود داشته باشد.