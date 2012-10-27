محوطه سازی و تابلو سازی برای ایجاد کانال برق در جعفریه و سلفچگان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده ظهر شنبه در شورای مسکن استان قم که در فرمانداری قم برگزار شد بیان کرد: سومین جلسه شورای مسکن شهرستان قم پس از پیگیری مصوبات جلسه قبل برگزار می شود، 2 هزار و800 واحد سهمیه شهرهای زیر 25 هزار نفراست که سال 92 نیز شامل آن می شود و تاکنون 2 هزار و 708 واحد اخذ پروانه شده است و هزار و 412 واحد انبوه سازی شده است.

وی گفت: بند یک مصوبات این بود که شرکت آب و فاضلاب روستایی ساخت مسکن مهر شهر سلفچگان را تحویل شرکت دهند تا اجرای شبکه آب و فاضلاب در دستور کار قرار گیرد.



معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ادامه داد: در بازرسی از مسکن مهر سلفچگان مشاهده شده است که هنوز این اقدام آغاز نشده است و بیان کرده اند که پروژه های دیگری در دست اقدام دارند که پس از اتمام پروژه ها اقدام به ایجاد این شبکه ها در سلفچگان می کنند.



عدم امکان نصب تابلوی برق





در ادامه جلسه کهفی مدیر امور برق منطقه غرب قم بیان کرد: اکنون بیشتر شبکه های برق در بخش های قم ایجاد شده اما متاسفانه امکان نصب تابلو برای واحدهای مسکن مهر جهت دریفات برق وجود ندارد زیرا بخشی که کابل ها در آن قرار داده شود هنوز ایجاد نشده است.



در ادامه معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم بیان کرد: تا پایان آبان ماه محوطه سازی و حیاط سازی مسکن مهر تکمیل می شود و تابلوها نیز برای برق کشی آماده می شود.



محمد رضا علیزاده گفت: کانالی که باید برق از آن انتقال یابد از داخل محوطه عبور کند که در نظر گرفته شده است که تا پایان آبان ماه محوطه سازی 140 واحد انجام گیرد.



وی گفت: تکمیل و تجهیز انشعابات همزمان با ابنیه در حال انجام است و هماهنگ شده است که تا آبان ماه برای 140 واحد از واحدهای که دارای متقاضی بودند این اقدام انجام شود.



پس از نصب تابلو بلافاصله کابل های برق وارد آن می شود



در ادامه جلسه مدیر امور برق منطقه غرب قم بیان کرد: شرکت برق اکنون کابل های هر بلوک را نیز کشیده است و پس از این که تابلو نصب شود کابل ها نیز وارد می شود.



علیزاده نیز بیان کرد: محوطه سازی تا تکمیل نشود نمیتوان کابل های برق را وارد کرد.



مدیر امور برق منطقه غرب قم در ادامه بیان کرد: برای جعفریه تنها 47 تابلو تاییده آن آمده است که در 20 مورد مشغول به کار شده اند و مسیر روی کابل در آن مشخص شده است و در 27 مورد دیگر نیز هنوز سوراخ کاری برای ورود کابل انجام نشده است.



علیزاده در بخش دیگری در خصوص برق واحدهای مسکن مهر بیان کرد: انبوه سازان انتقال برق این واحدها را از زیر واحدها انجام داده اند در حالی که شرکت برق آن را نپذیرفته است و گفته که باید از روی واحدها این اقدام انجام شود.



کهفی مدیر امور برق منطقه غرب قم نیز بیان کرد: به این منظور گفته شده است که انتقال برق از رو انجام شود که هم موجب کاهش هزینه ها می شود و هم اینکه در صورت احتیاج به کنده کاری مسیر انتقال برق مشخص است و مشکلی پیش نمی آید.



اسماعیل زارعی کوشا فرماندار قم نیز در این جلسه بیان کرد:‌باید زمان قطعی برای این اقدام مشخص شود بنابرین لازم است بنابرین تا 15 آبان ماه محوطه سازی و تابلو سازی برای ایجاد کانال برق انجام شود و شرکت برق نیز در مهلتی 15 روزه برق این واحدها را تامین کند.