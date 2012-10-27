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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

زارعی اعلام کرد:

200 گلزار شهید تک مزار در روستاهای مازندران ساماندهی شدند

200 گلزار شهید تک مزار در روستاهای مازندران ساماندهی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران گفت: ساماندهی 200 گلزار تک مزار شهدای روستاهای استان به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی صبح شنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای استان در سالن شماره دو استانداری مازندران اظهار داشت: امسال حدود یک میلیارد تومان اعتبار به روستاهای دارای دهیاری برای ساماندهی گلزار شهدای روستاها اختصاص یافته است.

وی تعداد تک مزرهای استان را 429 مزار اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود 50 درصد از  گلزار شهدای استان ساماندهی شده است.

مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران یادآورشد: در حال حاضر 49 گلزار شهید تک مزار در دست احداث است.

زارعی با بیان اینکه 180 گلزار شهید تک مزار در روستاهای استان وجود دارند که فاقد دهیاری هستند، افزود: تا پایان امسال 49 گلزار شهید تک مزار در استان ساماندهی می شوند.

وی بیان داشت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات کافی به دفتر امور روستایی مازندران بتوانیم تمام گلزار شهید تک مزار روستاهای استان را ساماندهی کنیم.

کد مطلب 1729464

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