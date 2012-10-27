چهار سارق خوابگاه دانشجویی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن جعفری نژاد گفت: این متهمان با پوشاندن چهره و با توسل به زور اقدام به سرقت از منزل دانشجویان پسر کرده بودند.

وی بیان داشت: خرداد ماه سال جاری این چهار سارق با تهدید چاقو و قمه اقدام به سرقت لب تاب و تلفن همراه دانشجویان کرده و متواری شدند.

جعفری نژاد با بیان اینکه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت، تصریح کرد: ماموران انتظامی با اقدامات تخصصی توانستند پس از تلاش های بی وقفه در کمتر از سه ماه پس از وقوع سرقت دو نفر را در این رابطه شناسایی و هر دو را در عملیاتی ضربتی در حال تردد با موتورسیکلت دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده ضمن اعتراف به سرقت به عنف به همدستی با دو نفر دیگر نیز اعتراف کرده که با هماهنگی مقام قضایی دو متهم دیگر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: پس از دستگیری ساقین اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شد.

طرح کشوری پیمایش سلامت دهان و دندان در شهرستان دنا اجرا می شود

مسئول بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا، از اجرای طرح کشوری پیمایش سلامت دهان و دندان در پنج گروه سنی پنج تا 65 سال در این شهرستان خبر داد.

برومند سی سختی نژاد گفت: از مجموع 9 خوشه مربوط به شهرستان دنا، دو خوشه در شهر سی سخت اجرا شده و به شهر "پاتاوه"، روستاهای "آمیر آباد"، "کریک"، "سمرون"، "دلی بهرام بیگی"، "بادنگان"، "تمنک" و "مازه کج"، هرکدام یک خوشه تعلق می گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت مداوم در سطح کشور در حال اجراست، افزود: در هر خوشه 15 نفر مشخص شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

سی سختی نژاد بیان داشت: در این طرح یک نفر به عنوان دندانپزشک برای بررسی و معاینه افراد و یک نفر به عنوان ثبت کننده اطلاعات حضور داشته و اطلاعات مرتبط با دهان، دندان و لثه این افراد را ثبت می کنند.

وی با بیان اینکه بعد از اتمام این طرح، داده های به دست آمده با طرح های قبلی مورد مقایسه قرار می گیرد، عنوان کرد: با این اطلاعات امکان دستیابی به اطلاعات مفیدی در زمینه میزان افزایش یا کاهش پوسیدگی و بیماریهای لثه این افراد به دست می آید.

این مسئول بهداشت دهان و دندان شهرستان دنا اظهار داشت: به افرادی که در این طرح مورد معاینه قرار گیرند، بسته های بهداشتی دهان و دندان شامل مسواک، خمیر دندان و نخ دندان اهداء می شود.

امداد گران اورژانس، خط مقدم درمان در بحران ها هستند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، خط مقدم درمان در بحران ها و بلایا هستند.

اورنگ ایلامی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان اورژانس اقدامی موثر در پیشبرد سطح علمی و عملی کارکنان در مدیریت بلایا و حوادث است.

وی بیان داشت: پیشگیری، اقدام مهمی در مدیریت بحران است که کاهش بلایا را به دنبال داشته و آمادگی برای بحرانها با افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ایلامی افزود: در کارگاهی که در همین راستا در یاسوج برگزار شد، 80 نفر از کارکنان مرکز اورژانس 115 استان با نحوه مدیریت بهداشت محیط، تغذیه و سیستم هشدار سریع در سوانح و بلایا آشنا شدند.

وی هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی مدیریت بحران را آمادگی کارکنان مراکز اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان نخستین حاضرین در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه عنوان کرد.

گلوکزآمین" باید با نظر پزشک مصرف شود

دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: گلوگزآمین نوعی مکمل دارویی است که برای درمان بیماری آرتروز کاربرد داشته و با توجه به امکان تداخل دارویی، لازم است تنها با تجویز پزشک مصرف شود.

عقیل عابدی افزود: با توجه به خطر افزایش مقاومت به انسولین، افزایش سطح کلسترول خون و تشدید برخی علائم مبتلایان به آسم در اثر مصرف گلوکزآمین، لزوم در نظر گرفتن عوارض جانبی مصرف این دارو ضروری است.

وی با بیان اینکه هیچ منابع غذایی عمده از گلوکوزامین وجود نداشته و لازم است از مکملها دریافت شود، عنوان کرد: غالبا این مکمل دارویی از پوسته بیرونی سخت میگو و خرچنگ تولید می شود.

عابدی تصریح کرد: در گذشته، بسیاری از مردم استامینوفن یا داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن و ناپروکسن را برای کاهش درد آرتروز مصرف می کردند که عوارضی مانند ناراحتی معده، یبوست، اسهال و در برخی از موارد، زخم معده و ناباروری را به همراه داشت.