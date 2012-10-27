دشمن به دنبال جاسوسی و کسب اطلاعات در فضای مجازی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضامحمدی نیا در جمع پاسداران سپاه امام سجاد (ع) گفت: حفاظت از داشته ها هنگام تهدید و تهاجم دشمن هدف اصلی پدافند غیرعامل است.

محمدی نیا افزود: سرزمین، منابع ملی و علمی، ثروتهای تاریخی ، ادبی و موزه ها جزو داشته هاست.

وی ادامه داد: دشمن می خواهد داشته های ما را بگیرد زیرا داشته های هرکشوری می تواند هم افزایی ایجاد کند ولی مقام معظم رهبری با دستور تشکیل سازمان پدافند غیرعامل اقدامی اساسی جهت حفظ داشته ها اتخاذ کردند.

محمدی نیا اشاره ای به حملات و جاسوسی های گسترده در فضای itاشاره کرد و افزود: دشمن با اقدامات زیرکانه در فضای مجازی ، قصد جاسوسی و کسب اطلاعات را دارد پس باید کاربران اینترنتی هوشمندانه در این فضا فعالیت کنند.

مشاور عالی سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: با توجه به پیشرفتهای کشور در زمینه پدافند غیرعامل با استفاده از فناوری نانو و فناوری های مخابراتی، در جنگ احتمالی و تحمیلی دشمن ، حفظ داشته ها به حداکثر و از دست دادن داشته ها به حداقل ممکن رسیده است.

وی بیان کرد: زمانی حفظ نظام از طریق جنگ های نظامی صورت می گرفت اما امروزه جنگهای تمار عیار و گسترده و در تمامی حوزه ها، علیه این نظام شروع شده که در این باره هم تمهیداتی اندیشیده شده است.