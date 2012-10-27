جواد شریف نژاد در حاشیه بخش علمی مراسم اختتامیه همایش ارومیه نوزدهمین شهر ایرانی ثبت شده در یونسکو در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف اصلی از برپایی این همایش را ایجاد زاویه جدید در نگاه به مسایل توسعه ای شهر ارومیه دانست و افزود: در این راستا تهیه 8 جلد کتاب از مقالات ارومیه شناسی و تهیه آلبوم جدید از جاذبه های طبیعی ارومیه که از سال 62 راکد مانده بود، انجام شد.

وی همایش ارومیه نوزدهمین شهر ایرانی با هدف ثبت در بین هزار شهر جهان در یونسکو در تهران و ارومیه را در جهت گشودن زاویه ای جدید نگاه به ارومیه دانست و اظهار داشت: این همایش باعث ایجاد نگاه علمی، پیوسته و آکادمیک به حوادث و جایگاه ارومیه و منبعی برای محققان و علاقمندان و اندیشمندان شد.

فرماندار ارومیه از راه اندازی بنیاد ارومیه شناسی با هدف بررسی و ارائه جایگاه و نقش ارومیه در دورانهای مختلف تاریخی کشور خبر داد و با اشاره به اینکه آشنایی نسل جدید با داشته‌های فرهنگی، تاریخی و هنری ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است، گفت: ایجاد نگاه کاربردی، ایجاد جریان تحقیقی، پژوهشی و فرهنگی در حوزه‌ های مختلف برای شهر ارومیه ضروری است.

شریف نژاد یکی از طرح های یونسکو مبنی بر ثبت جهانی و معرفی بین المللی هزار شهر جهان دانست و با بیان اینکه ارومیه نیز به عنوان نوزدهمین شهر ایران در فهرست این هزار شهر ثبت شد، گفت: 56 مقاله برای ارائه در همایش ارومیه شهر ایرانی پذیرفته شد.

وی از تهیه و چاپ شش عنوان کتاب شامل کتاب پرویز عقلمند با عنوان مشاهیر علمی و فرهنگی آذربایجان غربی، کتاب رحیم نیک بخت با عنوان تحولات غرب آذربایجان، کتاب داوود قاسم پور با عنوان ارومیه در مشروطیت، نشریه سفر در چهل صفحه در مورد مصاحبه با مفاخر شهر ارومیه خبر داد.



وی موضوعاتی از جمله معماری، هنر، شعر و ادب، موسیقی، فرهنگ و تاریخ، شهرسازی، مسایل معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی در منطقه و حضور ارومیه در دفاع مقدس را از محورهای اصلی این همایش دانست و یادآور شد: این همایش زمینه آشنایی با شاخصه های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی و مذهبی شهر ارومیه را برای شهروندان فراهم می کند.

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در راستای تدوین دانش نامه شهر های فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران شهر ارومیه را به عنوان نوزدهمین شهر ایرانی انتخاب کرده و همایش هم اندیشی شهر تاریخی مذهبی و فرهنگی ارومیه در این راستا و برای شناساندن این شهر برگزار می شود.