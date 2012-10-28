فولاد کاوه نماد اقتدار ملی/ ایران در مسیر احداث مجتمع های عظیم فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، قطب تولید فولاد، قطب حمل و نقل ریلی و قطب تولید آلومینیوم القاب و توصیف هایی است که رئیس جمهور و وزاری دولت نهم و دهم، استانداران استان هرمزگان و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس در سالهای اخیر آن را همراه با نام هرمزگان عنوان می کنند. هرمزگان با دارا بودن ظرفیتهای زیرساختی مناسب از جمله اسکله های بزرگ صادرات و واردات مواد معدنی، مناطق ویژه اقتصادی با مزیتهای مناسب سرمایه گذاری و همجواری با دریا به واقع در سالهای اخیر با افتتاح مجتمع های بزرگ صنعتی و معدنی از جایگاه خوبی در تولید فولاد و آلومینیوم بدست آورده است.

مسعود هندیان درگفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های در دست اجرای سال 1391 در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اظهار داشت: بهره برداری از فاز اول احیای مستقیم فولاد کاوه جنوب با ظرفیت یک میلیون و 850 هزار تن آهن اسفنجی در سال با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد ریال از جمله برنامه های در دست اقدام منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال تولید ملی و در جهت احیای صنعت فولاد هرمزگان بود.

هندیان تاکید کرد: مجتمع عظیم فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های بنیاد مستضعفان در حوزه صنایع مادر به حساب می آید. گام های نخست عملیات اجرایی احداث این مجتمع از سال 1386 در زمینی به وسعت 170 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در غرب بندرعباس برداشته شد.

وی عنوان کرد: این مجتمع با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 800 هزار تن آهن اسفنجی و شمش فولاد با توان فنی و مهندسی صنعتگران ایرانی ساخته شده و به مرحله بهره برداری رسیده است. این شرکت در چشم انداز خود پیش بینی کرده تا در آینده ای نزدیک در لیست سه قطب برتر تولید فولاد کشور قرار گیرد و در صورت اجرای طرح های توسعه ای و مکمل خطوط تولید جزو معدود مجتمع های تجمیعی فرآوری سنگ آهن تا تولید شمش بلوم، بیلت و نورد محصولات طویل با امکانات و تاسیسات مستقل ویژه و مزیت های خاص رقابتی برای کاهش هزینه های تولید خواهد بود.

مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش در برگیرنده واحدهای مختلفی است؛ به گونه ای که با افتتاح فاز اول این مجتمع شامل بخش احیاء برای 800 نفر از متخصصین، تکنیسین ها و کارگران منطقه فرصت شغلی ایجاد می شود و دو هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

پیش بینی شده که زنجیره کارخانجات این مجتمع بزرگ فولادی شامل راه اندازی کارخانه گندله سازی و نورد تا سال 1395 به صورت کامل راه اندازی شود. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه گذاریهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه صنایع مادر در رشته فعالیت فولاد است که عملیات احداث آن با برآورد سرمایه گذاری کل سه هزار میلیارد تومان از سال 1386 در منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس در شهر بندرعباس آغاز شد.

تا کنون بالغ بر 600 میلیارد تومان منابع مالی تامین شده که 540 میلیارد تومان آن صرف اجرای پروژه و باقیمانده جهت فرآیند تولید کارخانه یک میلیون و 860 هزار تنی آهن اسفنجی شده است بالغ بر 75 درصد از مبالغ فوق از طریق سهامداران تامین شده است.

این شرکت، تولید و عرضه محصولات فولادی منطبق بر نیازهای مشتریان در گستره بازارهای داخلی و منطقه ای، استفاده از آخرین تکنولوژی و فن آوریهای پیشرفته، تکیه بر شایستگیهای ممتاز ناشی از دانش بومی شده مدیران و کارکنان شرکت، با حفظ هوشمندی تجاری، رشد و توسعه تواناییهای کارکنان به عنوان ارزشمندترین منابع سازمان ، ایجاد تصویر مثبت و پایدار در مشتری مداری را سرلوحه ارزشهای بنیادین خـود قرار داده است تا بتواند در آینده ای نزدیک جزو سه قطب برتر تولید فولاد کشور قرار گیرد.

فولاد کاوه جنوب به منظور تحقق اهداف، ایجاد و بهره برداری از واحدهای تولیدی در زمینی به مساحت 170 هکتار در استان هرمزگان که موجب تسهیل دسترسی به کریدورهای انرژی، حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی کشور شده است را در قالب دو فاز اجرایی در دستور کار قرار داده است.

کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و 850هزار تن در سال و کارخانه فولادسازی شامل شمش بیلت و بلوم به ظرفیت یک میلیون و 200هزار تن در سال در فاز اول مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در فاز دوم افزایش ظرفیت کارخانه تولید آهن اسفنجی به دو میلیون و 200هزار تن در سال، احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت پنج میلیون تن در سال، افزایش ظرفیت کارخانه فولاد سازی به دو میلیون 400هزار تن، احداث کارخانه نورد محصولات طویل به ظرفیت دو میلیون و 500هزار تن در سال و ایجاد تأسیسات جانبی صنعتی شامل آب شیرین کن، ایستگاه تقلیل فشار گاز، پست برق GIS، سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب صنعتی، خط راه آهن، واحد تولید اکسیژن، واحد تولید آهک، سیستم حمل مواد مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کارشناسان پیش بینی کرده اند هزار و 300 نفر با بهره برداری از فاز اول این شرکت به طور مستقیم و دو هزار و 600 نفر در انتهای فاز دوم این کارخانه به صورت مستقیم مشغول به کار شوند.

کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و 865 هزار تن در سال با گذراندن دوره آزمایشی به میزان 460 هزار تن و با تکمیل چرخه تولید و با برطرف نمودن موانع جزیی تولید به تولید پایدار رسیده است و با افتتاح آن به دست ریاست جمهوری این کارخانه می تواند با ظرفیت 100درصد تولید کند که در صورت تامین مواد اولیه از جمله گندله آمادگی تولید دو میلیون تن آهن اسفنجی در سال را دارد.

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ، در نهایت با تکمیل زنجیره تولید فولاد از گندله سازی تا مقاطع فولادی و با بهره گیری از دانش و نیروی متخصص بومی قصد دارد در افق برنامه توسعه پنجم کشور با تولید 2.5 میلیون تن فولاد، سهم قابل توجه 10 درصدی در کشور را به خود اختصاص دهد.

در این راستا کارخانه تولید آهن اسفنجی وارد فاز تولید شده و بخش اعظمی از تجهیزات اصلی فاز اول کارخانه فولاد سازی خریداری و طبق برنامه ریزی انجام شده این کارخانه که عملیات احداث آن از اواخر سال 1389 آغاز شده و اکنون با پیشرفت فیزیی 40 درصدی در انتهای سال 1392 به بهره برداری خواهد رسید.

فاز مهندسی و عملیات سیویل فاز دوم کارخانه فولاد سازی نیز آغاز شده که امید است با استفاده از تجارب فاز اول تا پایان سال 93 به بهره برداری برسد، همچنین پیش بینی می شود زنجیره تولید کارخانجات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش شامل راه اندازی کارخانه گندله سازی و نورد تا 1395 به راه اندازی کامل برسد.

این شرکت با توجه به قرار گرفتن در شرایط استراتژی و مکانی ایده آل از لحاظ دستیابی به خطوط حمل و نقل جاده ای و ریلی توانسته بخشی از آهن اسفنجی کارخانجات فولاد کشور از جمله فولاد خوزستان ، فولاد مبارکه و ... را تامین کند و با توجه به دسترسی به دریا می تواند یک صادرات پایدار را در زمینه فولاد برای کشور به همراه داشته باشد.