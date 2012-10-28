به گزارش خبرنگار مهر، حتی تغییر سرمربی صنعت نفت هم باعث نشد تغییری در وضعیت این تیم به وجود بیاید. وقتی "ژوزه آلبرتو کاستا" جای خود را به "آلفردو کاسیمیرو" میداد مردم آبادان تصور میکردند این مربی پرتغالی بتواند امتیازات از دست رفته هموطن خود را جبران کند و صنعت نفت از انتهای جدول جدا شود.
کاسیمیرو اما از دو مسابقهای که روی نیمکت صنعت نفت نشسته فقط یک امتیاز گرفته است. او معتقد است برای جا انداختن تفکرات تاکتیکیاش به زمان بیشتری نیاز دارد که قطعا چنین درخواستی برای این مربی باتجربه غیرمنطقی نیست اما نکته مهم اینجاست که مشکل نفت آبادان را باید پیش از شروع فصل جستجو کرد.
موضوعی که کاستا هم آن را در جلسهاش با مدیران باشگاه صنعت نفت مطرح کرده است. کاستا پیش از ترک ایران و در جلسهای که برای توافق سر مبلغ رضایتنامهاش با اعضای هیات مدیره و خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه داشته، "بد بسته شدن صنعت نفت" را عامل اصلی ناکامی زردپوشان آبادانی در کسب نتایج عنوان کرده است.
کاستا در این جلسه تاکید کرده است که مدیران وقت باشگاه هیچکدام از بازیکنانی که مدنظرش بوده و در فهرستش قرار داشتهاند را جذب نکردهاند. او همچنین گلایه کرده است که "من مدافع میخواستم ولی وقتی از پرتغال به ایران برگشتم دیدم که مسئولان دروازهبان خریدهاند". اشاره کاستا به "مارکو شیمیچ"، دروازهبان خارجی صنعت نفت بوده که بعد از چند بازی نیمکت نشین شد.
باشگاه صنعت نفت را باید در زمره باشگاههایی قرار داد که برای اتمام مسابقات نیم فصل بیتابی میکنند. با این شرایط آنها قطعا نام یکی، دو بازیکن را از فهرست خود خارج خواهند کرد و چند بازیکن جدید در پستهایی که نیاز دارند جذب میکنند.
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