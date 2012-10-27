36 درصد گلزارهای شهدای مازندران ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای استان افزود: امسال دو میلیارد و 750 میلیون تومان برای ساماندهی گلزارهای شهدای استان اعتبار اختصاص یافته که باید با مدیریت این منابع را هزینه کرد.



وی از مدیرکل بازرسی استان خواست پیگیر اعتباراتی که به گلزارهای تک مزار شهید به دهیاریهای استان اختصاص پیدا کرده است شود.



هاشمی ادامه داد: دهیاران نمی توانند حق شهید را بخورند وقتی اعتباری برای ساماندهی گلزار شهید به روستایی اختصاص داده می شود باید در همان حوزه هزینه شود.



وی افزود: ساماندهی گلزارهای تک مزار شهید در روستاها باید توسط دفتر امور استانداری مازندران پیگیری شود و اگر شوراها و دهیاری از اعتبار گلزار شهید در جای دیگری هزینه کردند باید با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.



هاشمی ادامه داد: اگر چنین موضوعی اثبات شود از سرجمع اعتبارات دفتر امور روستایی استان کم می شود و با ذیحساب دفتر امور روستایی برخورد و بنیاد شهید نسبت به ساماندهی مابقی گلزار شهید تک مزار در استان اقدام می کند.



مازندران دارای سه هزار و 400 روستا و بیش از هزار دهیاری مصوب است.