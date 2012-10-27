داوود مدیرفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت ها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در هفته گرامیداشت شهید فهمیده و شهدای دانش آموز اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در همه برنامه های مناسبتی این هفته مشارکت و تعامل خواهد داشت ضمن آنکه برنامه های منحصر به فردی نیز در دستور کار خود دارد.

وی گفت: 70 بنر که هر کدام شامل اسامی و چهره 10 شهید دانش اموز استان البرز هستند توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان طراحی و چاپ شده که در این هفته در سطح استان توزیع و نصب می شود.

وی تاکید کرد: این اقدام در جهت معرفی هر چه بیشتر شهدای دانش آموز استان صورت گرفته است.

مدیرفلاح همچنین از برگزاری یادواره با حضور 250 خانواده شهید منطقه گلشهر کرج خبر داد و گفت: این یادواره در کنار یادواره ها و مراسم دیگر مربوط به این هفته توسط بسیج حوزه 121 شهید باکری کرج و مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران در هیئت رزمندگان اسلام برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم با مداحی حاج سعید حدادیان و سخنرانی حجت الاسلام مومنی در تاریخ هشتم آبانماه برگزار می شود.