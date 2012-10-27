تجهیز بوستان های منطقه 20 تهران به وسایل بدنسازی ویژه معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به این خبر گفت: به منظور ایجاد امکانات ورزشی برای تمامی اقشار جامعه، یکصد دستگاه بدنسازی ویژه معلولین و جانبازان در بوستان های این منطقه در حال نصب است.

وی با اشاره به اینکه 20 دستگاه بدنسازی در بوستان شهید حسن زاده نصب شده است، خاطرنشان کرد: بوستان های جانبازان، ماهور، دانش و فرهنگسرای ولاء از جمله محل هایی است که به زودی مجهز به امکانات ورزشی ویژه معلولین و جانبازان می شود.

شیرازی در ادامه به افزایش دیوار نگاره های این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور بهبود سیمای عمومی شهر، 549 مترمربع نقاشی دیواری در قالب تصاویر شهدا، آثار تاریخی و اطلاع رسانی حقوق شهروندی در میادین هادی ساعی، معلم و خیایان شهید رحیمی طی چند ماه اخیر انجام شده است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران در پایان افزود: نصب یادمان 2700 شهید شهرری در میدان شهید بروجردی و المان های ورودی منطقه 20 در خیابان شهید غیوری و خروجی عظیم آباد از دیگر اقدامات حوزه زیباسازی بوده است.

فضاهای بدمنظر روستاهای حریم منطقه 20 زیباسازی شد

شهرداری منطقه 20 تهران به منظور رفع آلودگیهای بصری و بهبود کیفیت منظر عمومی ، نسبت به اجرای مواد پوشاننده در روستاهای حریم این منطقه اقدام شد.

عطاءاله حسینی شهردار ناحیه 7 با اعلام این خبر گفت: از سوی واحد زیباسازی ناحیه 7 نسبت به اجرای مواد پوشاننده به متراژ 700 متر مربع در روستاهای زمان آباد-عباس آباد و قاسم آباد و رنگ آمیزی پایه پرتابل واقع در روستاهای غنی آباد و کریم آباد تهرانچی اقدام شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای پاکسازی معابر و المانهای شهری و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی اظهار داشت: اداره خدمات شهری ناحیه7 نسبت به نظافت و لایروبی انهار و همچنین شست وشوی مخازن و زیر مخزنیها در روستاهای عباس آباد و قاسم آباد اقدام کرد.

حسینی در ادامه گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور و بهسازی معابر از سوی واحد 137 شهرداری ناحیه 7 نسبت به همسطح سازی دریچه ها در روستاهای غنی آباد، اسلام آباد، کریم اباد، قلعه نو، طالب آباد و محمود آباد اقدام شد.