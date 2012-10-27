جای خالی بهداشت فردی و اجتماعی در باشگاه های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه ای که به عنوان یکی نیازهای اساسی به آن تاکید شده است رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است که مهم ترین راه برای پیشگیری از بیماری ها شناخته شده است و پیامد آن سلامت جسمی، فکری، اجتماعی و معنوی افراد جامعه است.

بهداشت اجتماعی را نمی توان جدا از بهداشت فردی دانست چرا که عدم رعایت بهداشت فردی می تواند بهداشت اجتماعی جامعه را نیز تهدید کند.

همانگونه که بهداشت فردی هر شخص باعث ارتقاء بهداشت و محدود کردن و پیشگیری از انتشار بیماری ها می شود، رعایت بهداشت اجتماعی یا عمومی با گسترده ای بیشتر باعث ارتفاء بهداشت می شود و به مراتب نیاز به آگاه سازی و فرهنگ سازی بیشتری نیز دارد.

لزوم رعایت نکات بهداشتی در اماکن ورزشی

متاسفانه در باشگاه های ورزشی به اندازه ای که از گرفتن شهریه و حق بیمه نام برده می شود اما از بهداشت فردی و اجتماعی نامی برده نمی شود و پای این می گذارند که همه در این مورد اطلاعاتشان بالاست در صورتی که یادآوری رعایت بهداشت در هر جا و زمانی به صورت مکرر لازم و ضروری است.

این مکان های ورزشی معمولا تنها یک سرویس بهداشتی و یک آب سرد کن دارند و اکثر مواقع خبری از مایع دستشویی در سرویس های بهداشتی نیست و جای خالی لیوان های یک بار مصرف کنار آب سرد کن نیز همیشه خودنمایی می کند.

با توجه به شروع فصل سرما و وجود بیماری های شایع سرماخوردگی همراه با سرفه یا آبریزش بینی و استفاده زیاد از دستمال کاغذی می تواند در این محیط ها خیلی سریع باعث انتقال بیماری شود.

یکی از روش های انتقال آلودگی به این مکان ها اثرات به جای مانده از میکروب ها در روی دستمالی است که در دست افراد مبتلا به آلرژی قرار دارد و دستان آلوده همراه با دستمال می تواند آلودگی را به راحتی در حین تمرین به دستگاه های مختلف و در نهایت به افراد حاضر در باشگاه منتقل کند.

راه های پیش بینی شده برای پیشگیری از این بیماری ها در این اماکن عمومی استفاده از دستکش، وسایل شخصی چون لباس، زیرانداز، حوله و لیوان برای خوردن آب، شستن دست ها با مایع دستشویی بعد از استفاده از سرویس های بهداشتی و تمرین، نکشیدن دست های آلوده به جاهایی همچون چشم، دهان و حتی زخم هایی که باز هستند چرا که به راحتی ویروس منتقل خواهد شد و در صوت عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی علائم جبران ناپذیر و دیر جبران پذیر خود را به ما در مدت زمان کوتاه نشان خواهد داد.

لزوم فرهنگ سازی در خصوص سالم سازی باشگاه های ورزشی

به وجود آوردن شرایط و عواملی که ورزشکاران بدون هیچ گونه تهدیدی به ورزش بپردازند از وظایف مسئولان باشگاه می باشد و ضرورت دارد که فرهنگ سازی در خصوص بهداشت فردی و اجتماعی در این مکان ها با جدیت برنامه ریزی و دنبال شود.

اتاق رختکن، سرویس های بهداشتی، محل دوش ها، محل تعویض حوله ها و کمدهای شخصی بخش مهمی از تامین بهداشت سالن های ورزشی را تشکیل می دهند. بی توجهی به این موارد، امکان انتقال انوع عفونت های شایع را افزایش خواهد داد.

سازمان های بهداشت نیز بهتر است به این مکان های پرتردد نگاهی بیاندازد و رعایت بهداشت را یادآوری کنند و چه خوب است غیر از امتیاز دادن به استاندارد بودن وسایل ورزشی و کار کرد آن ها از نظر بهداشت نیز به این مکان ها امتیازاتی را بدهند چرا که بهداشت در این مکان ها با فعالیت ورزشکاران نسبت مستقیم دارد.

با توجه به اینکه سالم سازی باشگاه های ورزشی یکی از مولفه های اساسی فرهنگ سازی است، سالن ورزشی می تواند با رعایت بهداشت همه جانبه انگیزه ورزشکاران را نیز در آن محل در ادامه ورزش بیشتر کند.

یکی دیگر از موارد مهم در بهداشت باشگاه می توان به مسئله تهویه هوای باشگاه به دلیل قرار داشتن در محیط بسته خصوصا در زیرزمین اشاره کرد چرا که اگر هوا به راحتی جابجا نشود، تنفس ورزشکاران دچار مشکل می شود و کارایی آن ها کاهش می یابد.

و در پایان ذکر این مطلب ضروری است که زمانی که افراد دچار بیماری هستند با توجه به اینکه زمینه انتقال بیماریشان در سالن ورزشی بیشتر می باشد از حضور در باشگاه تا زمان بهبود جدا خودداری کنند و در صورت رفتن به سالن ورزشی قبل از بهبود بدانند که به دلیل ضعیف شدن بدنشان به علت بیماری، بدن مستعد پذیرش بیماری های دیگر نیز می باشد و وضع او را وخیم تر خواهد کرد.