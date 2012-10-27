انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده به تنهایی موثر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: تجربه نشان داده است که با توجه به حجم بافت فرسوده ای که در تهران وجود دارد ، اگر زمینه لازم برای دخالت مستقیم افراد در نوسازی بافت های فرسوده مهیا شود موفقیت بیشتری به وجود می آید .

وی افزود : از این رو سعی داریم تا با برنامه های مختلف این بستر را فراهم کرده و بدون آن که مستقیم دخالت کنیم ، زمینه های لازم برای تشویق مردم به این کار را فراهم کنیم .

پورزرندی با اشاره به وضعیت انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی بافت های فرسوده اظهار کرد : انتشار اوراق مشارکت به تنهایی برای این کار به نتیجه لازم نمی رسد و شهرداری با فراهم کردن امکاناتی مانند تخفیف در عوارض ، تسهیلات مختلف برای تجمیع و ... بستر لازم برای مشارکت مالکان بافت های فرسوده را فراهم کرده است .

وی تصریح کرد : در این زمینه باید همه ارگان های مربوطه همکاری داشته باشند و کار توسط خود شهروندان و افرادی که در این بافت سکونت دارند اجرا شود .