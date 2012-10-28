مریم گودرزی کارگردان "مسافری از دوردورا" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 26 قسمت 15 دقیقهای با تکنیک سه بعدی رایانهای برای گروه سنی خردسال و کودک تولید شده و درباره موجودی فضایی به نام "منچی" است که از سیارهای به نام "دوردورا" به مزرعهای خیالی روی کره زمین به نام "آرزوها" میآید.
وی افزود: دو موجود فضایی دیگر به نامهای "کاچی و کوچی" در تعقیب او به زمین میآیند و وظیفه دارند نگذارند منچی در مزرعه آرزوها مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد بگیرد.
گودرزی تصریح کرد: در این مجموعه سعی شده بر مفاهیم اخلاقی تأکید کنیم و مخاطب خردسال و کودک را در موقعیتهای گوناگون داستانی قرار دهیم تا به طور غیرمستقیم از طریق همذات پنداری با شخصیتهای قصه، اثرات مخرب رفتارهای خودخواهانه را نشانشان دهیم.
کارگردان "مسافری از دوردورا" در پایان یادآور شد: از این طریق کودک را در موقعیتی قرار میدهیم که با مفاهیم اخلاقی و اجتماعی بصورت ملموس ارتباط برقرار کند. کاظم اخوان و نرگس گودرزی نویسندگان مجموعه هستند و کارگردانی را به صورت مشترک با ایمان ایماننژاد انجام دادهایم و مهرداد رئیسی سرپرست گویندگان است.
"مسافری از دوردورا" از روز دوشنبه هشتم آبان ساعت 17 از شبکه پویا نمایش داده میشود.
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