سه پروژه کمیته امداد در قم افتتاح و کلنگ زنی می شود

عبدالله جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه در قم افزود: این پروژه ها شامل افتتاح 93 واحد مسکن، افتتاح مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت و کلنگ زنی ساختمان حمایتی می شود.

وی در خصوص پروژه مسکن 93 واحدی اظهار داشت: زمین این پروژه از طریق اداره کل راه و شهرسازی و اعتبار آن نیز از محل کمک های مردمی و خیران، سفر هیئت دوم و کمیته امداد بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم اضافه کرد: زمین این پروژه 9 هزار و 400 متر مربع و زیربنای آن نیز هفت هزار و 500 متر مربع است.

جلالی اعلام داشت: اعتبار این پروژه 2 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: این پروژه در پردیسان قسمت شهرک سازان جنوب احداث شده و عمده آن در اختیار خانواده های ایتام قرار می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم در خصوص افتتاح مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت نیز ابراز داشت: این ساختمان ویژه کلیه فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های اوقات فراغت است.

جلالی افزود: اعتبار این پروژه 2 میلیارد و 350 میلیون تومان است که از محل سفر هیئت دولت، سفر رهبری و کمیته امداد تامین شده است.

وی با اعلام اینکه این پروژه در بلوار 15 خرداد - قبل از دانشگاه آزاد احداث شده است بیان داشت: مساحت این ساختمان 600 متر مربع و زیربنای آن نیز سه هزار متر مربع می رسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم اظهار کرد: پروژه سوم نیز کلنگ زنی ساختمان جدید کمیته امداد در خیابان شهید دل آذر است که در زمینی به مساحت 600 متر مربع و زیربنای هزار و صد متر مربع کلنگ زنی می شود.

جلالی در رابطه با اعتبار این پروژه عنوان داشت: اعتبار این پروژه یک میلیارد و 600 میلیون تومان است که از مصوبات سفر رهبری محسوب می شود.

وی اضافه کرد: با احداث این ساختمان مددجویان مناطق شرقی قم می توانند از خدمات کمیته امداد استفاده کنند.