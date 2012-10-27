38 جواز تاسیس برای صنایع کشاورزی استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله کاشی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، از صدور 38 فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط این سازمان خبر داد.

وی ظرفیت این صنایع را 78 هزار و 561 تن ذکر کرد و گفت: برای آن ها 542 هزار و 765 میلیون ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

کاشی با بیان اینکه این صنایع با راه اندازی و فعال شدن در تولید به 72هزار و 560 تن مواد خام کشاورزی احتیاج دارند افزود: این طرح ها برای 635 نفر شغل ایجاد می کنند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان مجوزهای صادر شده را در گروه باغی 13 فقره با پیش بینی 164 شغل و سرمایه گذاری صدور 18 میلیارد و 915 میلیون ریال، گروه دام و طیور 18 فقره با 300 شغل و سرمایه گذاری 221 میلیارد و 457 میلیون ریال و در گروه محصولات زراعی تعداد هفت فقره با پیش بینی تعداد 171 شغل و سرمایه گذاری 202 میلیارد و 393 میلیون ریال بیان کرد.

