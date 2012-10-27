به گزارش خبرگزرای مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در جمع طلاب مدرسه علمیه فاطمه‌الزهرا(س) اراک در سخنانی با اشاره به درخشش بانوان طلبه در جشنواره‌های پژوهشی در سال‌های اخیر تصریح کرد: اگر بانوان طلبه به هر دلیل نتوانند در اجتماع حضور یابند، در محیط خانه و در فعالیت‌هایی مانند فعالیت‌های پژوهشی می‌توانند حضور چشمگیری داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 900 اثر پژوهشی از سوی بانوان حوزوی به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارائه شده است، اضافه کرد: آثار پژوهشی بانوان طلبه به صورت تصاعدی در حال افزایش است.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به نقش طلاب خواهر و مدارس علمیه خواهران در پاسخ به شبهات افزود: دلیلی ندارد در شعاعی از مدرسه علمیه، شبهه بی‌پاسخ وجود داشته باشد.



وی از طلاب خواست تا از ابتدا پیوند خود را با امام زمان(عج) محکم و استوار کنند و ادامه داد: پیشروی وهابیت و بهائیت و ... تنها از طریق دلارهای نفتی نیست، بلکه فعالیت آنها به ویژه در رده‌های پایین به دلیل تقویت انگیزه‌ها است.



حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه طلاب نباید نسبت به دیگران بی‌تفاوت باشند، اظهار کرد:‌ برای تربیت یک نفر باید فکر کرد و نقشه کشید، همان گونه که شیاطین برای گمراهی مردم نقشه می‌کشند. این کار به فکر،‌ عمل، یادگیری،‌ تدبیر، همت و پشت‌گرمی نیاز دارد.



وی از حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان سپاه عظیم فرهنگی و طلایه‌دار عفاف، پاکی و دین‌داری یاد کرد و افزود: باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را برد.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از طلاب خواست تا با بلندهمتی به درجات عالی فقهی دست یابند و اضافه کرد: اجتهاد به معنای استفراغ وسع و به کار بردن تمام وسع در انجام کار است.



وی از حجاب بانوان به عنوان سپری در برابر گناهان یاد کرد و گفت: بانوان چادری کمتر در معرض فتنه نامحرم هستند.



همچنین در جریان سفر مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور به استان مرکزی، کلنگ مدرسه علمیه خواهران سنجان به زمین زده شد و حجت‌الاسلام جمشیدی به همراه آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک از پروژه مجموعه حوزوی در حال ساخت خاتم الانبیا(ص) بازدید کردند.



پذیرش مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران آغاز شد



مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران گفت: پذیرش پنجمین دوره تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران آغاز شد.



حجت‌الاسلام محسن محدث مهلت ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون ورودی این دوره را 18 آبان ذکر کرد و گفت: مدارس علمیه خواهران دفترچه راهنمای پذیرش و فرم‌های مربوطه را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند و پس از تکمیل فرم‌های پیوستی و تحویل مدارک درخواستی از داوطلب و بررسی اولیه و رفع نواقص، پرونده مورد نظر را با پست پیشتاز به مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران ارسال می‌نمایند.



وی هدف از فعالیت مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران را تربیت اساتید مورد نیاز مدراس علمیه خواهران سطح دو(کارشناسی) در دروس پایه و تخصصی دانست و افزود: پذیرش این دوره منحصر به طلاب فارغ‌التحصیل دوره عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در مناطقی است که با کمبود استاد مواجه هستند یا به مدارس علمیه سطح سه(کارشناسی ارشد) یا رشته مورد نظر دسترسی ندارند.



وی پذیرش دوره جاری را مختص رشته‌های کلام اسلامی،‌ فلسفه اسلامی و مطالعات اسلامی زنان دانست و اظهار کرد: ‌پذیرش برای رشته کلام اسلامی از همه استان‌ها به استثنای استان‌های قم، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، تهران، خوزستان، گلستان و همدان، رشته فلسفه اسلامی از همه استان‌ها به استثنای استان‌های قم و اصفهان و رشته مطالعات اسلامی زنان از همه استان‌ها به استثنای استان قم صورت می‌پذیرد.



مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: داوطلبان دوره تربیت مدرس به میزان چهار نیمسال از دروس تخصصی به انضمام حداقل 15 واحد مهارت‌های مرتبط با تدریس را در مرکز تربیت مدرس می‌گذرانند و سایر دروس این دسته از داوطلبان در شهر محل سکونت یا نزدیک‌ترین شهری که مدرسه علمیه سطح سه دارد به صورت حضوری، نیمه‌حضوری یا غیرحضوری ارائه می‌شود.



وی هدف از برگزاری دوره‌های تربیت مدرس را تربیت اساتید متبحر و مستعد دانست و افزود: به همین دلیل اساتیدی که علاوه بر احراز شرایط اختصاصی، مجوز سابقه تدریس داشته باشند، در اولویت پذیرش خواهند بود.



حجت‌الاسلام محدث ظرفیت پذیرش نهایی در هر یک از سه رشته کلام اسلامی، فلسفه اسلامی و مطالعات اسلامی زنان را 15 نفر ذکر کرد و ادامه داد: ظرفیت پذیرش از هر مدرسه علمیه در هر رشته یک نفر است و دانش‌آموختگان موفق این دوره به عنوان مدرس رسمی حوزه‌های علمیه خواهران معرفی خواهند شد.



