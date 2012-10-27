ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 180 رشته، 1603 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 105 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی ، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر انجام می شود.

ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان می بایست با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org ، پس از تهیه کارت اعتباری با استفاده از کارت های بانکی شبکه شتاب و مشاهده دفترچه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح روز جمعه 8 دی ماه سالجاری توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.