  1. حوزه و دانشگاه
۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی تا فردا ادامه دارد

ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی تا فردا ادامه دارد

مهلت نام نوسی دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی با عناوین مصوب مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی تا فردا 7 آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 180 رشته، 1603 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 105 هزار نفر در 4 گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی ، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر انجام می شود.

ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان می بایست با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org ، پس از تهیه کارت اعتباری با استفاده از کارت های بانکی شبکه شتاب و مشاهده دفترچه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح روز جمعه 8 دی ماه سالجاری توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1729564

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