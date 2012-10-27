بانک مهر اقتصاد در سال 95 پیشرو در خدمات بانکداری اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر معاون طرح و توسعه بانک مهر اقتصاد در همایش شرکای ماندگار خراسان شمالی گفت: طبق چشم انداز پیش بینی شده، این بانک در افق سال 95 در ارائه خدمات و محصولات نوین بانکداری اسلامی در ایران و منطقه خاورمیانه پیشرو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بهنود در همایش تجلیل از مشتریان کلیدی با عنوان شرکای ماندگار در بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: توجه به بانکداری اسلامی اولین راهبرد بانک مهر اقتصاد است و فعالیت‌های آن با رضایت مشتریان عجین شده است.

وی بر انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی و قانونی و لزوم بازنگری آن‌ها و همچنین تقویت بنیه علمی کارکنان و برنامه جامع آموزشی به عنوان الزامات استقرار بانکداری اسلامی تاکید کرد.

بهنود هدف از برگزاری این همایش را تقویت فرهنگ مشتری مداری، حفظ و ارتقاء ارزش مشتریان، قدردانی و تقدیر از مشتریان در سطح استان، منطقه و کشور، شناسایی و درک دقیق‌تر نیازها و انتظارات برای طراحی و ایجاد خدمت جدید، معرفی خدمات و محصولات خاص و همچنین ایجاد زمینه و بستر لازم برای استقرار باشگاه مشتریان در سراسر کشور را از دیگر اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

معاون طرح وتوسعه بانک مهر اقتصاد، سرمایه فعلی این بانک را یک هزار و 500 میلیارد ریال و سهم این بانک از بازار پولی کشور را 218 هزار میلیارد ریال اعلام و گفت: مجموعه مهر در سراسر کشور با برخورداری از 800 شعبه به 9 میلیون و 270 هزار مشتری تسهیلات و خدمات بانکی ارائه می‌کند که در شش ماهه نخست سال جاری، 295 هزار فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.

بهنود تصریح کرد: امروز خراسان شمالی در واحدهای صنعتی نیاز به صادرات دارد که بانک مهر اقتصاد بستر مناسبی برای ارتباط مشتریان در سراسر کشور است تا از این طریق هزینه‌های بخش صنعت و معدن را کاهش دهد.

دغدغه همه مراجع و متدینین رعایت بانکداری اسلامی است

مدیر کل شعب استان خراسان شمالی نیز در این همایش با اشاره به دغدغه‌ همه ‌مراجع و متدینین که ایجاد و رعایت بانکداری اسلامی است، گفت: این بانک با همراهی و ارتباط با مجموعه‌های بیرونی و نظارتی توانسته به عنوان پایلوت بانکداری اسلامی را در سطح جامعه ایجاد کند.

محمد سنچولی با بیان اینکه وجود یک فقره حساب به ازای هر هشت نفر از جمعیت خراسان شمالی، نشان دهنده‌اعتماد جامعه و مجموعه استان به این بانک است که سپرده‌ها را به آن هدایت می‌کنند.

وی افزود: 12 درصد از منابع پولی استان در اختیار این بانک است که در رتبه بندی بانک‌ها که با توجه به حجم منابع مالی و اعتباری انجام می‌شود در جایگاه چهارم این رتبه بندی قرار دارد.

وی اذعان داشت: وجود نمایندگی ولی فقیه در اداره بانک‌ها یکی از اقدامات خوب در راستای تحقق بانکداری اسلامی است ضمن اینکه این بانک با حضور متخصصین حوزه و دانشگاه در پیاده سازی و برنامه ریزی بانکداری اسلامی، در این بخش قراردادهای خوبی منعقد کرده است.

باید تدبیری کرد تا برای رضای خدا زندگی مردم حلال باشد

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت جوادالائمه (ع) گفت: خداوند رحمان دنیا و تمام زینت‌های آن را برای استفاده از مومنین خلق کرده و اگر دیگران از آن استفاده می‌کنند به گونه‌ای آن را غصب می‌کنند ولی انشالله در زمان ظهور حضرت مهدی(عج) می‌بینیم که مومنین همراه با صلح و عنایات الهی به چه زیبایی از نعمت‌ها استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم اظهار داشت: هنر بانک مهر اقتصاد این است که به جامعه مسلمین چه در ایران و چه در غیر ایران نشان دهد که با رعایت ضوابط شرعی و دینی و با حفظ عالم آخرت می‌توان از تمتعات دنیوی سود حلال داشت.

وی با بیان اینکه باید تدبیری کرد تا برای رضای خدا زندگی مردم حلال باشد و هدف جدی بانک مهر اقتصاد، ارائه اقتصاد اسلامی است، تاکید کرد: در تدوین قوانین بانک مهر اقتصاد، حدود و ضوابط شرعی با مسائل فقهی به طور کامل تطبیق داده شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، مشکل اصلی در عقد قراردادها را عدم آشنایی و آگاهی مشتریان دانست و تصریح کرد: وام یک قرارداد است که باید طرفین به نوع و شکل قرارداد آگاهی کامل داشته باشند.

وی آموزش قراردادهای اسلامی در پایگاه‌های بسیج را یکی از ضروریات عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در بانک مهر اقتصاد، مرکز مشاوره وجود دارد و کسانی که می خواهند عهده دار رشد علمی و فرهنگی بسیجیان باشند نیز باید در این زمینه تلاش کنند.