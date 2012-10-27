۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

بخت آوری خبر داد:

خرید بیش از 20هزار تن چغندرقند از کشاورزان شاهرود و میامی

شاهرود- خبرگزاری مهر: مدیر کشاورزی کارخانه قند شاهرود گفت: از آغاز فصل برداشت چغندر قند تاکنون بالغ بر 20 هزار تن چغندر قند از کشاورزان شاهرود و میامی خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بخت آوری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کارخانه قند شاهرود ضمن اشاره به خرید بالغ بر 20 هزار تن چغندر قند از چغندرکاران شاهرود و میامی پیش بینی کرد این میزان تا پایان فصل برداشت به حدود 90 هزار تن برسد.

وی افزود: اگر این پیش بینی تحقق پیدا کند خرید محصول 13 هزار تن از سال گذشته بیشتر خواهد بود که با توجه به رشد دو برابری برداشت و خرید امسال رقم چشمگیری است.

مدیر کشاورزی کارخانه قند شاهرود ضمن بیان این مطلب که در خرید چغندر قند عیار آن مد نظر قرار می گیرد عنوان کرد: عیار چغندر خریداری شده امسال 17 است که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.

بخت آوری با وعده بسته های تشویقی مالی برای چغندرکارانی که به قراردادهای خود عمل می کنند، تصریح کرد: همه ماشین آلات و تجهیزات مکانیزه کارخانه و پیمانکاران در اختیار چغندرکاران شهرستان های شاهرود و میامی قرار دارد.

وی در پایان یادآور شد: قیمت خرید هرتن چغندر با عیار متوسط 16 امسال یک میلیون و 50 هزار ریال و ارزش محصول خریداری شده از کشاورزان تاکنون  22 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده است.

به گزارش مهر: در سال جاری بیش از دو هزار و 300 هکتار از اراضی مزروعی شاهرود و میامی زیر کشت چغندر قند رفته است.

