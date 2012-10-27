به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه پرویز مظلومی از هدایت تیم فوتبال استیل آذین گهر انصراف داد، مسئولان این باشگاه لرستانی با مربیان مختلف از جمله محمد مایلی کهن وارد مذاکره شدند.

در نهایت مسئولان باشگاه استیل آذین گهر امروز با محمد مایلی کهن، سرمربی پیشین تیم سایپا به توافق رسیدند و او از امروز رسما کار خود را در این تیم آغاز می‌کند. مراسم معارفه محمد مایلی کهن از ساعت 15 امروز شنبه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

نادر فریادشیران و علیرضا پورمند، دستیاران محمد مایلی کهن در تیم گهر خواهند بود. این تیم درحال حاضر با 8 امتیاز رتبه هفدهم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد.