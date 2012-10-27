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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

همتی بوشهری به مهرخبر داد:

حضور 25 شخصیت بین المللی در کنگره سلمان فارسی/ اجرای موسیقی فاخر

حضور 25 شخصیت بین المللی در کنگره سلمان فارسی/ اجرای موسیقی فاخر

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: 25شخصیت بین المللی از کشورهای عراق، مصر، کویت و غیره در کنگره بین المللی سلمان فارسی حضور خواهند داشت.

احمد همتی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری کنگره سلمان فارسی از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به فارس بود که 10 و11 مهرماه سال جاری شاهد برگزاری این رویداد در شهر کازرون  هستیم.

وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه کنگره سلمان فارسی  10 آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا با حضور یکی از مراجع عظام تقلید، شخصیتهای علمی، مذهبی کشور ونیز 25 نفز ار شخصیتهای بین المللی جهان اسلام در شهر کازرون برگزار می شود.

اجرای موسیقی فاخر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: در روز 11 آبان ماه نیزچندین نشست  علمی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار می شود و علاوه بر آن کتاب مقالاتی نیز تدوین شده است.

همتی بوشهری تاکید کرد: برای کنگره سلمان فارسی موسیقی فاخری با مضمون سلمان توسط حسام الدین سراج ساخته شده است.

وی ادامه داد: همچنین نمایشگاه کتاب، نمایشگاه هنرهای تجسمی در این روزها برگزار می شود و در این مراسم از یک تندیس رونمایی خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نشستهای رسانه ای با حضور اصحاب رسانه خبر داد و اظهار داشت: در این راستا ضروری است فعالان عرصه خبر  به تبیین نوشته های سلمان بپردازند و ابعاد وجودی این صحابه گران مایه پیامبر(ص) را بیشتر به جامعه نمایان کند. 

کد مطلب 1729597

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