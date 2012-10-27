تامین معیشت و توجه به احیای فرهنگ و سیره ائمه(ع) از نیازهای جامعه است

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، تأمین معیشت، توجه ویژه به توسعه فرهنگ و سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و نشر علوم و معارف قرآنی را اصلی ترین نیاز جامعه در حال حاضر دانست و گفت: مسئولان باید رسیدگی به این نیازهای ضروری و آینده ساز جامعه را در اولویت کار خود قرار دهند.

وی افزود: عدم پاسخگویی به خواسته‌ها و نیازهای معنوی و مادی آحاد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان باعث می شود که دشمنان اسلام از این خلاء به خوبی استفاده و از فضای به وجود آمده به نفع خود بهره برداری کنند.

حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: باید باور داشته باشیم که هر سنگری را که خالی کنیم دشمن تصاحب می کند و از همان‌جا به فرهنگ ما هجمه می‌برد و اعتقادات و ارزش‌های ما را هدف قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: لذا نه تنها باید از همه تلاش و همت خود برای حفظ سنگر انقلاب اسلامی و ارزش‌های الهی، معنوی و فر هنگی خود دفاع کنیم بلکه باید وضعیت خود را از حالت ایستایی و مقابله به حالت تهاجمی تبدیل کرده و به فرموده امام راحل، انقلاب اسلامی و فرهنگ آن را که به حق برگرفته از فرهنگ غنی اسلام است را به جهانیان صادر کنیم.