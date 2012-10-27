بیمارستان بشاگرد آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشکاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با رویکرد "عدالت در سلامت" بود که هم در دولت نهم و هم در دولت دهم تحولی بنیادی در بخش بهداشت و درمان که امروزه شاهد تحولات چشمگیری در ارتقاء شاخصهای سلامتی در اقصی نقاط هرمزگان هستیم ،رخ داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در زمینه اهمیت ساخت بیمارستان در شهرستان بشاگرد گفت: حضور متخصصین مجرب و کار آمد در کنار تجهیزات مدرن و پیشرفته درمانی در شهرستان بشاگرد شاخص های سلامتی را بهبود می بخشد.

شکاری با اشاره به اینکه پروژه بیمارستان بشاگرد از پروژه های مهر ماندگار هرمزگان است، گفت: یکی ازپروژه های موثر در حوزه سلامت در مناطق محروم ساخت و راه اندازی مرکزاورژانس شبانه روزی شهرستان بشاگرد است که نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه خواهد داشت.

شکاری افزود: این بیمارستان در سردشت شهرستان بشاگرد با 32 تخت در فضایی بالغ بر یک هزار و 600متربع ساخته شده است که طی روزهای آتی به بهره برداری می رسد.

شکاری عنوان کرد: این بیمارستان در کمترین زمان ممکن از اویل سال 1390 مرحله اجرایی اش آغاز شد که در کمتر از ده ماه ابنیه آن به اتمام رسیده است.

وی بیان کرد: بیمارستان 32 تختخوابی بشاگرد نقش اساسی در ارتقا خدمات درمانی به صورت چشمگیرخواهد داشت.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان هرمزگان یادآورشد: افتتاح این بیمارستان درخور شأن و منزلت برای خدمت گیرندگان این مجموعه درمانی درشهرستان بشاگردخواهد شد و این تنها گوشه ای از فعالیتهای خادمان عرصه سلامت در جهت تقویت زیر ساختهای سلامت در مناطق محروم استان هرمزگان است که تقدیم مردم شریف بشاگرد خواهیم نمود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: بیمارستان 32 تختخوابی بشاگرد در آینده نه چندان دور با استقرار نیروهای تخصصی نماد عدالت در سلامت را در مناطق محروم عینیت می بخشد.

وی با اشاره به توسعه فضاهای بهداشتی درمانی شرق استان هرمزگان گفت : راه اندازی بیمارستان بشاگرد در راستای استاندارد سازی در مناطق کم تر برخوردار و توجه دانشگاه علوم پزشکی به عدالت در سلامت و تجهیز مراکز درمانی در بشاگرد انجام گرفته است.

شکاری اظهار امیدورای کرد: با تجهیز اتاق های عمل این مرکز درمانی امکان ارائه خدمات جراحی به مردم صورت می پذیرد و متخصصان و فوق تخصصان گروههای مختلف می توانند جهت ارایه خدمات به منطقه اعزام گردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: توسعه فضاهای بهداشت و درمان در شهرستان بشاگرد موجب ارتقای فرهنگ سلامت و ارتقای درمان مردم روستاهای منطقه نیز می باشد به طوری که بیمارستان این شهرستان شاخصهای درمانی منطقه را دگرگون می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان با اشاره به اینکه کاهش فاصله محل دریافت خدمت درمانی تا محل زندگی در مناطق محروم بشاگرد از اهداف اصلی ساخت این بیمارستان می باشد،گفت: ارائه سطوح مختلف خدمات درمانی در بیمارستان بشاگرد در قالب حضور شبانه روزی پزشک ، پرستار ، دارویی ، آزمایشگاهی و ... در این مرکز درمانی ارایه خواهد شد.