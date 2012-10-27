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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

بستری شدن 11 زائر ایرانی حادثه انفجار عراق/ کاروان زائران زیر نظر سازمان حج نیست

بستری شدن 11 زائر ایرانی حادثه انفجار عراق/ کاروان زائران زیر نظر سازمان حج نیست

معاون عتبات و عالیات سازمان حج و زیارت از بستری شدن 11 زائر ایرانی حادثه انفجار اتوبوس در بیمارستان بغداد خبر داد و گفت: این زائران با کاروان غیر مجاز به عراق سفر کرده بودند.

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: زائران کاشانی که در قالب کاروانی غیر مجاز بدون مجوز از سازمان جچ و زیارت به عراق سفر کرده بودند روز شنبه در انفجاری دچار حادثه شدند.

وی گفت: در این کاروان که 19 نفر زائر حضور داشتند  سه نفر شهید شدند که دو نفر آنان زن و یک نفر نیز مرد هستند.

به گفته معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، 16 زائر نیز مجروح شدند که 5 نفر آنان سرپایی مداوا و 11 نفر باقی مانده در بیمارستان بستری شدند.

اخوان از پیگیری سازمان حج برای کمک به این زائران خبر داد و گفت: هم اکنون نماینده سازمان حج در عراق مشغول رسیدگی به مصدومان است .

کد مطلب 1729620

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