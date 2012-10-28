جولان مشکلات بهداشتی در روستای فرخ آباد/ سلامت دهلرانی ها در معرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دهلران شهرستانی است که سابقه بیماری های حاد در پیشینه پزشکی آن گزارش و یا مشاهده نشده است ولی در سالهای اخیر گسترش بیمارهای سالک و بیمارهای مشترک بین انسان و دام و در حال حاضر بیماری هاری سلامت شهروندان را تهدید می کند واین حقیقتی بسیار نگران کننده است که مسئولان شهرستان و استان و حتی کشور باید برای جلوگیری از گسترش امراض و بیماری در این شهرستان چاره اندیشی کنند.
شهرستان دهلران درای سه بخش و 56 روستا با 67 هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بعد از مرکز استان محسوب می شود.
تنها روستایی که در مرز فاجعه قرار گرفته و وضعیت زیست محیطی آن تهدید جدی برای سلامت مردم شهرستان محسوب می شود روستای فرخ آباد است.
روستای فرخ آباد در سال 72 براساس برنامه دولت ایجاد شد و مردم در این مکان اسکان یافتند.
این روستا در پنج کیلومتری شهر دهلران قرار گرفته و ساکنان آن به زبان عربی و فارسی تکلم دارند و شغل اصلی آنها دامداری و دامپروری است به طوری که دامهای آنها در روستا آزادانه رها شده اند و آغل آنها هم در حیات منازل مردم این روستا است و تمام خیابان و حیات منازل پر از فضولات حیوانی است و اکنون باتوجه به نزدیک شدن زمستان و فصل بارندگی، ایجاد باتلاق های فضولات حیوانی در این روستا دور از انتظار نیست.
روستایی که زندگی مشترک انسان و دام و استفاده مشترک از آب شرب باعث شده مشکلات عدیده بهداشتی برای مردم این روستا به وجود بیاورد و بیماری های پوستی، سالک، بیماری مشترک انسان و دام، تب مالت و در حال حاضر هاری در آن مشاهده شده است و وجود بیماری در این روستا بنا به گفته رئیس شورای این روستا تلفات انسانی هم داشته است.
قرار بر این بود که روستای فرخ آباد در سال 1375 به صورت رسمی و به دلیل مشکلات بهداشتی جابجا شود که این امر 15 سال بعد محقق شد و با گذشت زمان زیادی از تعیین سایت جدید دولت، تمام زیرساخت ها فراهم شد و با پرداخت وام مقاوم سازی، زمینه جابجایی روستا مهیا شد.
اما اینکه عدم پذیرش جابجایی توسط تعدادی از اهالی روستا به مشکلات جدید افزوده است و می طلبد مسئولان ضمن برخورد قانونی با این افراد که زمینه تهدید سلامت شهرستانی را تهدید می کنند قاطعانه برخورد کنند و مردم شاهد نوشدار بعد از مرگ سهراب نباشند.
با توجه به اینکه شغل و منبع درآمد مردم روستای فرخ آباد دامداری و دامپروری است و بیش از هزار و 500 راس گاو و حدود شش هزار و 500 راس گوسفند و بز در این روستا است، به طور قطع فروش لبنیات و دام این روستا می تواند تهدیدی جدی برای به خطر انداختن سلامت مردم شهرستان دهلران قلمداد شود.
سعید نطرلهی معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران در خصوص بیماری هاری در روستای فرخ آباد در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: باتوجه به حساسیت موضوع هاری در روستای فرخ آباد و تلف شدن یک راس گاو بلافاصله کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای بررسی بیشتر موضوع به محل اعزام شدند و حدود 11 نفر از افرادی که در تماس با دام آلوده بوده اند واکسینه شدند.
وی گفت: تعداد 500 پمفلت آموزشی در این روستا توزیع شده و کلاس های آموزشی گروهی و چهره به چهره داده شده و دانش آموزان این روستا در خصوص بیماری هاری و... آموزش های لازم دیده اند.
وی افزود: در این راستا 17 قلاده سگ ولگرد معدوم و به طریق بهداشتی دفن شده اند.
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مجتبی کاور
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