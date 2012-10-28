جولان مشکلات بهداشتی در روستای فرخ آباد/ سلامت دهلرانی ها در معرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دهلران شهرستانی است که سابقه بیماری های حاد در پیشینه پزشکی آن گزارش و یا مشاهده نشده است ولی در سالهای اخیر گسترش بیمارهای سالک و بیمارهای مشترک بین انسان و دام و در حال حاضر بیماری هاری سلامت شهروندان را تهدید می کند واین حقیقتی بسیار نگران کننده است که مسئولان شهرستان و استان و حتی کشور باید برای جلوگیری از گسترش امراض و بیماری در این شهرستان چاره اندیشی کنند.

شهرستان دهلران درای سه بخش و 56 روستا با 67 هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بعد از مرکز استان محسوب می شود.

تنها روستایی که در مرز فاجعه قرار گرفته و وضعیت زیست محیطی آن تهدید جدی برای سلامت مردم شهرستان محسوب می شود روستای فرخ آباد است.

روستای فرخ آباد در سال 72 براساس برنامه دولت ایجاد شد و مردم در این مکان اسکان یافتند.

ا ین روستا در پنج کیلومتری شهر دهلران قرار گرفته و ساکنان آن به زبان عربی و فارسی تکلم دارند و شغل اصلی آنها دامداری و دامپروری است به طوری که دامهای آنها در روستا آزادانه رها شده اند و آغل آنها هم در حیات منازل مردم این روستا است و تمام خیابان و حیات منازل پر از فضولات حیوانی است و اکنون باتوجه به نزدیک شدن زمستان و فصل بارندگی، ایجاد باتلاق های فضولات حیوانی در این روستا دور از انتظار نیست.

روستایی که زندگی مشترک انسان و دام و استفاده مشترک از آب شرب باعث شده مشکلات عدیده بهداشتی برای مردم این روستا به وجود بیاورد و بیماری های پوستی، سالک، بیماری مشترک انسان و دام، تب مالت و در حال حاضر هاری در آن مشاهده شده است و وجود بیماری در این روستا بنا به گفته رئیس شورای این روستا تلفات انسانی هم داشته است.

قرار بر این بود که روستای فرخ آباد در سال 1375 به صورت رسمی و به دلیل مشکلات بهداشتی جابجا شود که این امر 15 سال بعد محقق شد و با گذشت زمان زیادی از تعیین سایت جدید دولت، تمام زیرساخت ها فراهم شد و با پرداخت وام مقاوم سازی، زمینه جابجایی روستا مهیا شد.

اما اینکه عدم پذیرش جابجایی توسط تعدادی از اهالی روستا به مشکلات جدید افزوده است و می طلبد مسئولان ضمن برخورد قانونی با این افراد که زمینه تهدید سلامت شهرستانی را تهدید می کنند قاطعانه برخورد کنند و مردم شاهد نوشدار بعد از مرگ سهراب نباشند.