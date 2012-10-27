به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: قرارداد خرید واگن ها بسته شده و با وجود تحریم ها، اگر تا آخر سال موفق به تحویل و راه‌اندازی این واگن‌ها شویم، شهروندان تبریزی در سه ماهه اول سال آینده خواهند توانست از شش کیلومتر اول خط یک در مسیر ائل‌گلی تا میدان جانبازان استفاده کنند.

وی اظهارکرد: در فاصله بین ایستگاه ائل گلی و میدان جانبازان ریل ها و ایستگاه ها به طور کامل آماده است و به محض ورود واگن ها در اولین فرصت قطار شهری راه اندازی خواهد شد.

شهردار تبریز ابراز امیدواری کرد با تحویل به موقع واگن‌های خریداری شده مترو تبریز ، زمینه برای راه‌اندازی بخشی از خط یک در سال 92 فراهم شود.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود از صدور دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف و اجرای سریع مطالبات و مصوبات معوقه سفرهای ریاست جمهوری در حوزه مدیریت شهری تبریز خبر داد.

علیرضا نوین ‌گفت: چندی پیش و در جریان سفر دکتر رحیمی به تبریز برای افتتاح طرح تبادل میدان امام علی‌بن‌ابیطالب (ع)، نامه‌ای از سوی مدیریت شهری تبریز به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد که در آن نسبت به تعیین تکلیف و تسریع اجرای برخی تعهدات و مصوبات دولت در سفرهای سه‌گانه ریاست جمهوری به استان استمداد شده بود که خوشبختانه این نامه با دستور ویژه دکتر رحیمی، به دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط جهت اجرای سریع تعهدات ارجاع داده شده است.