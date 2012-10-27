امیدوارم جوانمردی ورزش استان البرز را به جایگاه اصلی خود برساند

محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهروز منتقمی در زمان حضور خود در استان البرز زحمات فراوانی کشید و تجربه بالای خود را در اختیار استان البرز قرار داد و امیدوارم علیرضا جوانمردی مدیر کل ورزش استان البرز بتواند ورزش استان البرز را به جایگاه اصلی خود برساند.

وی ادامه داد: تغییرات همیشه بوده مهم آن است که امیدوارم این تغییرات در جهت رشد و شکوفایی ورزش استان باشد.

محمودی در ادامه در خصوص برگزاری دیدار های خانگی تیم فوتبال سایپای البرز گفت: نامه ای از طرف شورای تامین استان به ما ارسال شد که تا به استاندارد رسیدن ورزشگاه انقلاب نباید بازی در این ورزشگاه برگزار شود که با صحبت هایی که انجام دادیم و با توجه به این که لیگ برتر به خاطر بازی تیم ملی و ازبکستان تعطیل خواهد شد سعی خود را انجام خواهیم داد تا مشکلات این استادیوم را برطرف کنیم تا بازی های خانگی سایپای البرز بدون هیچ مشکل در این ورزشگاه برگزار شود.