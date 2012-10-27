تجاوز به خاک سودان؛ سکوت در برابر عربده کشی اسرائیل تا کی؟

رژیم صهیونیستی در ادامه عربده کشی های خود علیه امت اسلامی شامگاه سه شنبه گذشته یک کارخانه اسلحه سازی را در سودان هدف قرار داد.

این حمله صهیونیستها در حالی انجام می شود که اگر افرادی از سودان به اهدافی به سرزمینهای اشغالی حمله می کردند غربی ها جنجال گسترده ای را به راه می انداختند.

احمد بلال عثمان وزیر اطلاع رسانی سودان گفت : چهار هواپیما کارخانه الیرموک در خارطوم را هدف قرار داده اند که به احتمال زیاد اسرائیلی بوده اند.

این درحالی است که اسرائیل سال گذشته یک خودرو در شهر بورت سودان در شرق این کشور را هدف قرار داد که در این حمله سرنشینیان این خودرو کشته شدند. اسرائیل در سال 2009 نیز به چندین خودرو در سودان حمله کرده بود.

حسن هانی زاده کارشناس حوزه مسائل بین الملل در این باره می گوید: حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به یک کارخانه اسلحه سازی در جنوب خارطوم نشانه نقض آشکار قوانین بین المللی از سوی اسرائیل است.

وی افزود: هواپیماهای اسرائیلی در اقدامی که با معیارها و قوانین بین المللی در تضاد آشکار است از پایگاهی در شمال جوبا در سودان جنوبی به حریم هوایی سودان تجاوز کردند و ضمن بمباران یک کارخانه اسلحه سازی، تعدادی از مردم بی گناه را به خاک و خون کشیدند.

هانی زاده بیان کرد: متعاقب این حمله وحشیانه متاسفانه هیچ یک از نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنشی از خود نشان ندادند که این موضوع از نگاه دوگانه غرب نسبت به مسائل جهان حکایت دارد چنانچه رژیم صهیونیستی در گذشته نیز حملات گسترده ای علیه تاسیسات هسته ای سوریه در دیرالزور و یک کودکستان در روستا قانا در جنوب لبنان انجام داده بود، اما سازمان ملل متحد با سکوت خود رژیم صهیونیستی را نسبت به ادامه چنین جنایاتی تشویق کرده است.

وی تصریح کرد: این امر شرایطی بر جهان حاکم خواهد کرد که هر یک از کشورها با تکیه بر توانمندی های بومی خود تلاش خواهند کرد تا ساختار سیاسی خود را بر مبنای رخدادهای اخیر منطقه و جهان تعریف کنند.

این کارشناس حوزه بین الملل می افزاید: اگر سازمان ملل متحد به مسئولیتهای خود در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه عمل می کرد، امروز شرایط جهان به لحاظ تعامل بین المللی قطعا شرایط بهتری پیدا می کرد، بنابراین سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی باید در چارچوب وظایف خود نسبت به ماجراجویی های رژیم صهیونیستی واکنشی از خود نشان دهند در غیر این صورت قانون جنگل در آینده بر جهان حاکم خواهد شد.

عبدالباری عطوان نیز با اشاره به حمله هواپیماهای اسرائیلی به کارخانه اسلحه سازی در خارطوم آورده است: حمله هواپیماهای اسرائیلی اقدامی تحریک آمیز نه تنها برای سودان که برای کل امت اسلامی به شمار می رود.

وی می نویسد: در برابر این حمله نباید سکوت اختیار کرد، زیرا این اقدام نقض آشکار حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل و توهین به سی و پنج میلیون نفر از ساکنان آن است.

عطوان می افزاید: این اقدام اسرائیل، منطقه عربی را به صحنه درگیری های جدید تبدیل می کند و هیچ توجیه قابل قبولی برای این اقدام تروریستی وجود ندارد.

سردبیر روزنامه القدس العربی می نویسد: سودان حق برخورداری از کارخانه اسلحه سازی و همکاری با هر کشور در دنیا برای توسعه آن را دارد و اسرائیل حق ندارد که به آن حمله کند.

وی بیان کرد: این اقدام اسرائیل توجیهی ندارد و نقض آشکار حقوق بین المللی است و نشان دهنده این است که اسرائیل قانون شکنی بزرگ است.

عطوان می افزاید: بهانه ای که این کارخانه با کمک ایران ایجاد شده است به هیچ عنوان سبب نمی شود که هواپیما برای نابودی آن اعزام شود و اگر به فرض ادعاهای اسرائیل درباره اینکه سلاح تولید شده در این کارخانه برای مبارزان فلسطینی و لبنانی اعزام می شده است درست باشد باز هم حمله به آن قابل توجیه نیست.

وی می نویسد: اسرائیل نیروگاههای هسته ای و کارخانه های ساخت موشک و سلاح شیمیایی در اختیار دارد و بسیاری از گروههای مسلح از جمله جنبش جدایی طلب جنوب سودان را حمایت کرده است و این شگفت آور نبود که رئیس جمهوری سودان جنوبی -کشور تازه استقلال یافته- اولین ایستگاه سفر خود را تل آویو بداند.

عطوان بیان کرد: طی کردن مسافت 1900 کیلومتری از سوی هواپیماهای اسرائیلی به اهداف خود در خارطوم و ارتکاب این اقدام تروریستی هنوز یک معما باقی مانده است، زیرا هواپیماها در این مسافت طولانی نیاز به سوختگیری هوایی دارند به ویژه که کسی در سودان یا مصر آن را رصد نکرده است.

سردبیر روزنامه القدس العربی می نویسد: جای شگفتی ندارد که این هواپیماها از پایگاههای خود در فلسطین اشغالی برخاسته باشند، زیرا قبلا نیز جنگنده های اسرائیلی به کاروانی از خودروها در بندر بور سودان در ساحل دریا حمله کرده بودند و بهانه آنها نیز این بود که این کاروان حامل سلاح برای حماس در غزه بوده است.

عطوان در ادامه با اشاره به احتمال برخاستن هواپیماهای اسرائیلی از پایگاهی در سودان جنوبی همپیمان قوی اسرائیل در منطقه می افزاید: ما اطلاعاتی که این فرضیه را تایید کند در اختیار نداریم و جوبا می تواند درباره تکذیب یا تایید آن نظر دهد.

وی افزود: اسرائیل همانند سگ هار عمل می کند زمانی به غزه حمله می کند و هر اندازه دوست دارد می کشد، به کارخانه اسلحه سازی در خارطوم، به تاسیسات هسته ای سوریه در نزدیکی دیر الزور حمله می کند و تهدید به ویرانی تاسیسات هسته ای ایران می کند.

عطوان بیان کرد: رژیم اسرائیل نمونه تروریسم زنده است و عاملی تهدید کننده برای ثبات بین المللی محسوب می شود.

سردبیر روزنامه القدس العربی می افزاید: سودان یک سوم از خاک خود را در نتیجه امضای پیمانی از دست داد، در دارفور با مشکلاتی روبروست، طرحهای غربی برای فروپاشی آن ادامه دارد، سلاح و رادار پیشرفته ای که از خود دفاع کند در برابر تحرکات اسرائیل در اختیار ندارد و به همین سبب است که اسرائیل به آن حمله می کند تا پیام تروریستی خود را به دیگران به ویژه ایران منتقل کند.

وی می نویسد: کافی است که تصور کنیم یک گروه مسلح از سودان به سینا برود و عملیاتی علیه اسرائیل انجام دهد واکنش جامعه جهانی به ویژه آمریکایی ها چگونه خواهد بود؟آیا شورای امنیت با برگزاری جلسات تحریمهای جدیدی علیه سودان اعمال نمی کند؟

شورای امنیت یک جلسه برای بررسی حمله اسرائیل به سودان انجام نداده است و وزیران خارجه عرب جلسه فوق العاده برای بررسی این تجاوز تشکیل نداده اند.

وی می نویسد: سودان یک کشور عضو اتحادیه عرب است و گویا این کشور فقیر در معیارهای اتحادیه عرب جایی ندارد و این کشور به اداره کوچکی در وزارت خارجه آمریکا تبدیل شده است.

عطوان بیان کرد: اسرائیل جرات حمله به ایران را ندارد، زیرا از واکنش انتقام آمیز و تبعات فاجعه بار آن برای خود می هراسد زیرا ایران علاوه بر در اختیار داشتن توان موشکی بالا همپیمان تشنه ای دارد و برای همین دلیل است که اسرائیل به سودان فقیر و گرفتار مشکلات حمله می کند و این نهایت زبونی است.

وی می نویسد: این توجیه که حمله به سودان پیامی به ایران یا آمادگی برای حمله به ایران است ساده لوحانه است.

عطوان می افزاید: اسرائیل در طول سالهای گذشته به نیروگاه هسته ای سوریه و عراق حمله کرده است تا این کشورها مجالی برای خود نمایی پیدا نکنند و این خط مشی دائمی آن بوده است و البته استثناهاتی نیز وجود دارد که جنگ سالهای 2000 و 2006 لبنان از جمله آن است زیرا در این جنگها زورگویی اسرائیل نتیجه ای نداد و با شکست آن همراه بود.

وی افزود: دولت سودان وعده داده است که به این تجاوز اسرائیل پاسخ دهد اما نمی دانیم که این واکنش چگونه خواهد بود زیرا نه موشکی دارد و نه هواپیمایی. اما احتمال واکنش به زورگویی های اسرائیل از سوی مصر وجود دارد البته نه در حال حاضر بلکه در آینده نزدیک.

عطوان بیان کرد: اسرائیل با آتش بازی می کند و در راستای تحریک همسایگان فلسطین اشغالی اقدام می کند زیرا تبعات آن دامنگیرش می شود.