ورودی و خروجی نسیم شهر مرمت و بازسازی شد

حسین جانعلی زاده در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورودی و خروجی نسیم شهر به دلیل تردد روزانه صدها وسایط نقلیه که عملا بزرگ ترین پایانه حمل و نقل استان در منطقه است در وضعیت مطلوبی قرار نداشت که با توجه به درخواست های مکرر شهروندان، شهرداری نسیم شهر اقدام به ترمیم و بازسازی و لکه گیری خیابان منتهی به نسیم شهر ورودی و خروجی آن کرد..

جانعلی زاده افزود: با توجه به وظایف ذاتی شهرداری در ارائه خدمات رسانی بهینه و به منظور رسیدگی به درخواست های مردمی و همچنین جلب رضایت آنان، ترمیم و بازسازی ورودی و خروجی شهر از جمله مطالبات بحق آنان از این نهاد بود.

وی عنوان کرد: با اهتمام ویژه اعضای شورای شهر، اعتبارات لازم و با بهره گیری از پتانسیل های حوزه عمرانی، شهرداری اقدام به بهسازی لکه گیری و آسفالت خیابان اصلی این منطقه کرد.

جانعلی زاده شهردار نسیم شهر همچنین تاکید کرد: شهروندان فهیم مطمئن باشند که مجموعه شهری با همراهی و همدلی اعضای شورای شهر در مسیر رشد و شکوفایی شهر آستین های همت را بالا زده تا بتواند خدماتی در شان مردم مومن و انقلابی منطقه به سر انجام برساند.

وی در پایان از مشارکت و همراهی شهروندان نسیم شهری با مجموعه شهرداری که باعث انگیزه کاری در این نهاد شده قدردانی کرد و خواستار تداوم اینگونه همکاری ها شد.