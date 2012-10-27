احداث 5 هزار چشمه سرویس بهداشتی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری با تاکید بر اینکه توجه به سلامت و آرامش در شهر یکی از اهداف سازمان زیباسازی است، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در ساخت سرویس های بهداشتی در شهر تهران باید مورد توجه قرار گیرد، دسترسی به سرویس های بهداشتی در کمترین زمان ممکن است.

وی با تاکید بر اینکه دردسترس بودن سرویس های بهداشتی ارتباط مستقیمی با آرامش خاطر و راحتی شهروندان دارد، افزود: یکی از موضوعات اساسی که در ساخت سرویس های بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، طبیعی کردن این موضوع در شهر است.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران سرویس های بهداشتی باید تا اندازه ای در شهر وجود داشته باشد که شهروندان برای رفع مشکل خود به سهولت به آن دسترسی داشته و از آن استفاده کند.

شوشتری با تاکید بر اینکه این مساله نیاز به فرهنگ سازی و جریان سازی دارد، گفت: در حال حاضر دستور ساخت 5 هزار چشمه سرویس بهداشتی در دستور کار سازمان زیباسازی شهر تهران قرار دارد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه برگزاری سمینار یک روزه سرویس های بهداشتی می تواند به جریان سازی در این حوزه کمک کند، ادامه داد: این سمینار یک روزه همزمان با روز جهانی توالت از سوی سازمان و با همکاری نهادهای مرتبط برگزار می شود.

او با اشاره به اینکه ساخت سرویس های بهداشتی در شهر تهران ضرورتی است که به پاکیزگی و طهارت شهر کمک می کند، افزود: بسیاری از بیماری های فردی مانند بیماری های کلیوی به دلیل عدم وجود سرویس های بهداشتی، در افراد بروز می کند که در ساخت این تعداد سرویس بهداشتی به این موضوع نیز توجه ویژه ای شده است.