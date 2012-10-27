افزایش بی رویه قیمتها باید در هرمزگان کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با بیان اینکه امروز در هیچکدام از کالاهای اساسی کمبود نداریم.

وی ادامه داد: نباید اجازه داد که شایعه ها و سودجویان تنظیم بازار را به هم بزنند و در شرایطی که به طور واقعی و حقیقی هیچ کمبودی وجود ندارد افزایش بی رویه قیمتها به بهانه های مختلف باید کنترل شود.

وی به داستان افزایش ناگهانی قیمت مرغ اشاره کرد و ابراز داشت: در شرایطی که امروز در هرمزگان تولید مازاد داریم باید قیمت مرغ کنترل شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان عنوان کرد: امروز هرمزگان460 هزار تن سهمیه نهادهای دامی دارد که هنوز نتوانسته ایم آن را بطور کامل جذب کنیم در صورتیکه که افراد یکی ازمهمترین دلایل افزایش قیمت ها را همین کمبود عنوان می کردند.

مسئولان در بحث کنترل بازار جدی تر ورود کنند

عزیزی بیان داشت: امروز همه مردم و مسئولان و فرمانداران باید در کنترل بازار با هم همکاری کرده و به طور جدی تر در این بحث ورود کنند، در بحث کالاهای اساسی که کمبود وجود ندارد باید به طور ویژه قیمت ها کنترل و در صورت وجود مشکلات فرمانداران آن را حل کنند.

وی افزود: فراموش نکنید که هرمزگان دارای پتانسیل های فراوانی است که می تواند همه نیاز ها و مایحتاج خود را خود تامین کند و تنها عزم و اراده همگی برای تحقق کامل این امر لازم است.

مردم مدیریت مصرف را جایگزین مصرف زدگی کنند

وی یادآور شد: مردم در این امر بسیار می توانند یاری رسان باشند و با گزارش تخلفات و همچنین مدیریت مصرف خود شرایط بازار را به روندی رو به کاهش در قیمت ها سوق دهند.

استاندار هرمزگان مصرف زدگی را یکی از زمینه های سوئ استفاده برای سودجویان عنوان کرد و اذعان داشت: مردم باید این عادت بد را که به فرهنگی نادرست بدل شده دور انداخته و مدیریت مصرف را جایگزین کنند.

وی نصب کنتورهای هوشمند را در مدیریت مصرف آب بسیار موثر دانست و تصریح کرد: قانون و ابلاغیه ها جهت نصب این کنتورها وجود دارد و باید هر چه زودتر این کار انجام گیرد.

وی گفت: دشمن هیچگاه نمی تواند با این کارها در دل ملت ایران نفوذ کند و قطعاهمه مسئولین با همراهی مردم از این گردنه با سربلندی عبور می کند.

عزیزی در خصوص تحریم های جدید دشمن اظهار داشت: امروز دشمن ناجوانمردانه هر آنچه که توان و ظرفیت دارد را برای فشار به ملت و حکومت اسلامی ایران پای کار آورده است.

وی اضافه کرد: با تحریم های همه جانبه در حوزه های مختلف بانکی، دارویی، قطعات صنعتی و شیوه های مختلفی که امروز دشمن بکار گرفته است فکر می کرد که خیلی زودتر از اینها باید ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی از کار می افتاد اما مشاهده می کنیم که چگونه ملت پای آرمان ها و اهداف خود ایستاده است و قطعا این مردم به دشمن استکباری باج نداده، نمی دهند و نخواهند داد.

وی گفت: شک نداشته باشید که به فضل الهی ملت ایران اسلامی از این گردنه هم عبور می کند و اساسا هنر ملت ایران عبور از این پیچ ها و فراز و نشیب ها است.