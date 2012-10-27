سندی واشنگتن را به وحشت انداخت/ اعلام وضعیت اضطراری در سواحل آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، توفان سندی از روز دوشنبه به سواحل آمریکا می رسد از همین رو از روز گذشته در سواحل شرقی ایالات متحده وضعیت اضطراری اعلام شده است.

به گفته مقامات آمریکایی، توفان سندی می تواند به یکی از بزرگترین توفان های آمریکا تبدیل شود. از همین رو مردم و بخش هایی که باید با آن مقابله کنند باید در آمادگی کامل باشند.

بر همین اساس سواحل آمریکا از ویرجینیا تا ماساچوست از صبح روز دوشنبه با توفان سندی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

در همین رابطه اداره هواشناسی آمریکا هشدار داده که سواحل شرقی از روز یکشنبه شاهد تغییر وضعیت هوا خواهند بود و حتی احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

برهمین اساس، وزش بادهای تند و بارش سنگین باران نیز مواردی هستند که ساکنان سواحل شرقی آمریکا طی فردا و پس فردا با آن مواجه خواهند بود .

در همین رابطه "جف مسترز" مدیر مرکز پیش بینی های اداره هواشناسی آمریکا گفت: خطر بسیار جدی است و ممکن است که توفان سدنی تبدیل به حادثه ای تاریخی شود.

وی درادامه گفت: توفان سندی همانند توفانی خواهد بود که در سال 1991 سواحل نیوانگلند را درنوردیده بود.

براساس این گزارش، توفان سندی هم اکنون بادهایی با سرعت 75 متر بر ساعت تولید می کند که سرعت این بادها در هنگام رسیدن به سواحل آمریکا بیشتر می شوند.