به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانه که با آیه 104 سوره ال عمران آغاز شده، خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه آمده است: سر ارادت بر آستان حضرت مولا نهاده و این کلام نورانی حضرتش را در برابر دیدگانمان قرار میدهیم که: « من از آن‌کس که به باطل سخن گوید یا کاری را که خدا اصلاح نموده بر هم بزند، بیزارم. » (نهج البلاغه، نامه 78) پس خدای متعال را گواه می‌گیریم که سخنی نه به باطل بگوییم و نه صلاح و اصلاح را برهم بزنیم.



و صد البته از مسئولین‌مان نیز همین انتظار را داریم؛ چون مسئولان پیشگامان صلاح‌اند و در خط مقدم مبارزه با باطل قرار دارند و این بدان معناست که هرگونه انحراف از حق و قدم برداشتن در راهی غیر از صلاح، چه در گفتار و چه در رفتار شما، گناهی نابخشودنی و گران است.



ما می‌دانیم و شما نیز نیک آگاهید که دنیای امروز دنیایی است که در آن جناح کفر همچون ید واحده‌ای علیه تمام ارزش‌های الهی قامت برافراشته و در باطل‌شان متحد شده‌اند تا سرنگونی تفکر ناب شیعی را در عمر بی‌برکت خود تجربه کنند. هدف آن‌ها نه شکم‌باره‌های حوزه خلیج فارس است و نه خود فروخته‌های لائیک حوزه مدیترانه.



آن‌ها شبیخون بر ذخائر اندیشه‌ای زده‌اند که تمام عرصه‌های زندگی انسان را ساماندهی کرده و عرصه سیاست و استکبارستیزی در آن همچون خورشیدی است که هیچ تفکر و سیاست دیگری را یارای مقابله با آن نیست؛ پس در نوک پیکان حمله خود بیش از هر چیز دیگری حکومت تنها کشور شیعی دنیا و سران آن را در تنگنا قرار داده‌اند.



و دیگر نیازی به گفتن نیست که این امر فقط و فقط مسئولیت شما را سنگین‌تر کرده و بار گرانی را بر دوش شما می‌نهد؛ چون اگر رخنه‌ای در حکومت جامعه اسلامی ایجاد شود، چیزی از این اندیشه متعالی نیز باقی نخواهد ماند و عقاید و فرهنگ و آداب و رسوم این ملت به تاراج خواهد رفت.



بنابراین شما وظیفه دارید که نه از صندلی و پست و مقام خود، نه از حزب و گروه و همقطاران خود، نه از غرور و شأن خود ساخته خود و نه از اشتباهات احتمالی خود؛ بلکه از تمام داشته‌ها و حیثیت و آرمان‌های تنها حکومت الهی دفاع نمایید.



و اگر در انجام این رسالت بزرگ لحظه‌ای کوتاهی نمایید، شما را به طوفان عظیمی آمیخته از خشم مردم و غضب خداوند قادر متعال انذار می‌دهیم که گریبانتان را گرفته و دنیا و آخرتتان را به باد فنا می‌دهد. همچنانکه در تاریخ قبل از انقلاب اسلامی و در طول این سی و چند سال موارد گوناگونی را مشاهده کرده و پس از این نیز خواهیم دید. پس عاقلانه‌ترین کار اینست که هرکسی با هر جایگاهی در این نظام و تحت ولایت نایب برحق امام عصر - ارواحنا فداه- با تصمیمات نادرست و غیرمنطقی، سرنوشت خود را به دست غضب الهی و خشم مردم نسپارد.



مسئولان سه‌گانه نظام! آنچه که در شرایط امروزِ جامعه ما چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی ضرورت دارد و جزو وظایف همه ما برای پاسداری از آرمان‌های به جا مانده از مجاهدت‌های انبیاء و ائمه (سلام الله علیهم) می‌باشد، وحدت کلمه است. همان کلیدواژه‌ای که بعنوان رمز پیروزی، سراسر اندیشه امام عزیز این ملت را فراگرفته بود و امروز نیز مفاهیمی چون وحدت آحاد مردم علی الخصوص وحدت مسئولین و سران قوا، در اکثر کلمات و بیانات سکاندار هشیار انقلاب حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله موج می‌زند.



پس هر گفتار و کرداری که این گفتمان مترقی را به انزوا برده و برخلاف گفتمان الهی و عقلانی و هوشمندانه تمام رهبران الهی تاریخ شنا کند، محکوم به فتنه، ناآگاهی و غیر ولایی بودن است.



در این ایام که رهبر معظم انقلاب در سفر خود به خراسان شمالی جدی‌ترین تأکیدات را بر وحدت مسئولین، خاصه سران قوای سه گانه برای برون رفت از مشکلات داشته و همگان را به حفظ وحدت امر نموده‌اند، مسئولین به چه حقی با علنی کردن موضوعات پشت پرده و با طرح مسائلی که هیچ ضرورتی در اعلان آن‌ها به آحاد مردم وجود ندارد، آشکارا همه آن فرمایشات را به فراموشی سپرده و دغدغه‌هایی را به اذهان مردم مومن و ولایتمدار تحمیل می‌کنند؟



اکنون این پرسش در ذهن مردم شکل گرفته است که چه ضرورتی برای نامه نوشتن وجود دارد؟ و بعد از آن چه ضرورتی برای پاسخ به نامه‌های غیرضرور؟



حال شما به این سؤال ملت و در خط مقدم آرمانخواهی آن‌ها یعنی جامعه حوزوی پاسخ دهید که چه نامی می‌توان بر این کار شما نهاد؟ پیروی از هوای نفس؟ تکبر؟ بی‌توجهی علنی به تأکیدات رهبر نظام؟ و ...



آیا در شرایطی که مردم در میدان مبارزه با تحریم‌های دشمنان همچون کوهی ایستاده و همه فشارها را تحمل می‌کنند، اینگونه اقدامات چیزی جز فرافکنی و انحراف اذهان از ناتوانی خود برای حل مشکلات مردم و معطوف کردن اذهان به چیزی غیر از ضعف‌های قوه تحت امر شماست؟



در روزهایی که تمام کفر در برابر تمام اسلام ایستاده و بزرگترین و مؤثرترین سلاح خود را نیز تفرقه بین ملت‌ها و تجزیه آن‌ها و همچنین چندصدایی مسئولین می‌داند، آیا می‌توان نامی جز «تکمیل پازل دشمن» بر این نامه‌پراکنی‌ها نهاد؟



وقتی شما در برابر ملت قرار گرفته و از اتحاد مردم و مسئولین برای حل مشکلات و وحدت سخن می‌گویید، آیا گمان نمی‌کنید که این اختلافات غیرمنطقی، مردم را نسبت به شما بدگمان کرده و آن‌ها شما را جزو اولین کسانی بدانند که حرف خود را با عمل نقض می‌کنند؟



مهم‌تر از همه آیا این اختلافات و اعمال نسنجیده مورد رضای خدای متعال، امام عصر ارواحنا فداه و رهبر معظم انقلاب می‌باشد؟



مسئولان محترم! از روی خیرخواهی و صلاح و در راستای وظیفه شرعی و عقلایی خود در امر به معروف و نهی از منکر و پیروی از ولایت، شما را به پرهیز از اختلافات، قانونمداری و در پیش گرفتن راه صبر و صلاح و ولایتمداری توصیه کرده و در پایان توجه‌تان را به فرازی از فرمایشات امیر زمین و زمان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام جلب می‌کنیم: «همانا شیطان راه‌های خود را به شما آسان جلوه می‌دهد تا گره‌های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید و به جای وحدت و هماهنگی، بر پراکندگی شما بیفزاید و در پراکندگی، شما را دچار فتنه گرداند. از وسوسه و زمزمه و فریبکاری شیطان روی بگردانید و نصیحت آن کس را که خیرخواه شماست گوش کنید و به جان و دل بپذیرید.» (نهج البلاغه، خطبه 121)

