هم اندیشی مسئولان احیای زکات در قم برگزار می شود

حسین نبی لو در گفتگوی با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هم اندیشی مسئولان احیای زکات در قم افزود: این هم اندیشی با حضور 300 نفر از مسئولان زکات استان ها و شهرستان ها و 400 نفر از روسای دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این هم اندیشی ادامه داد: این هم اندیشی به مدت 2 روز در تاریخ هفتم و هشتم آبان ماه سال جاری در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار می شود.

دبیر شورای مرکزی زکات کشور اظهار کرد: در این هم اندیشی ساز و کارهای بین 2 نهاد شرکت کننده در هم اندیشی و چگونگی تشویق مودیان به پرداخت زکات بررسی می شود.

نبی لو بررسی راهکارهای تشویق زکات دهندگان را از اهداف برگزاری این هم اندیشی عنوان کرد.

وی در پایان سخنان خود در خصوص سخنرانان این هم اندیشی اظهار داشت: حجت الاسلام محسن قرائتی عضو شورای مرکزی زکات، آیت الله عالمی نماینده ولی فقیه در شورای مرکزی زکات، انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و آیت الله حسینی بوشهری و حجت الاسلام سعیدی سخنرانی خواهند کرد.