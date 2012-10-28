محمد اسدی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور آفریقایی زیمبابوه در مورد فعالیت‎های این نهاد در زیمبابوه به خبرنگار اعزامی مهر به این کشور گفت: هدف اصلی رایزنان و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای خارج ترویج فرهنگ ناب اسلامی ایرانی است. این مراکز آموزه‏های اسلامی و دینی و فرهنگ ناب ایرانی را در این کشورها تبلیغ و ترویج می‏کنند.

وی افزود: باید توجه داشت که هر کشوری راهکار خاص خود در این رابطه را دارد. یعنی شیوه تبلیغ و ترویج فرهنگ ناب اسلامی ایرانی در آفریقا با اروپا و یا آمریکا متفاوت است. ما با مطالعه‏ای که از کشور زیمبابوه و زامبیا داشتیم راهکار خاصی را برای این منظور در نظر گرفتیم. یکی از این راهکارها راهکار آموزشی است. برگزاری دوره‏های آموزشی دوره‏های دانش افزایی در موضوعات مختلف از قبیل تعالیم اسلام، معارف دینی برای گروه‏های مختلف از جمله مبلیغین دینی این کشوراز جمله فعالیت‏های ماست.

رایزن فرهنگی ایران در زیمباوه تصریح کرد: همچنین یک مؤسسه بومی به نام تبلیغ المهدی(عج) که با جذب 20 مبلغ بومی درحال حاضر کارش را ادامه می‎دهد تأسیس شده است. این مؤسسه در سرتاسر کشور زیمبابوه فعالیت دارد و مدیریت آن هم به عهده خود اهالی بومی اینجاست. هزینه‏ها و بودجه آن توسط رایزنی فرهنگی تأمین می شود.

اسدی ادامه داد: از جمله فعالیتهای دیگر رایزنی این است که مبلغینی از ایران به اینجا آمده و در حد تخصصی دوره‏ها را برگزار می‏کنیم. دوره‏هایی برای تازه مسلمانان و حتی کسانی که مسلمان نیستند ولی علاقه زیادی برای آشنایی با اسلام دارند برگزار می‏کنیم. 90 درصد جمعیت این کشور مسیحی و 4 درصد مسلمان هستند. لذا برایشان مباحث اسلامی از جمله جایگاه زن در اسلام یا بحث صلح و آزادی از دیدگاه اسلام خیلی جالب است. زیرا آنها می‏گویند ما در رسانه‏های غربی چیزهای دیگری درباره اسلام می‏شنیدیم.

وی افزود: ارتباط خوب رایزنی با رسانه‏ها و مطبوعات این کشور از جمله فعالیت‏های دیگرماست. در این کشور روزنامه‏ها و رادیو از تلویزیون هم بیشتر مخاطب دارند و تأثیرگذارتر هستند و ما در هرمناسبتی حداقل یک مقاله در روزنامه‏ها می‏دهیم و در تلویزیون هم 10 تا 15 دقیقه برنامه پخش زنده داریم. مثلاً در روزهای جهانی مثل روز جهانی کار و کارگر ارزش کار را از نظر اسلام توضیح می‏دهیم. برنامه‏های تلویزیونی ما در گفتگوی خبری یعنی در بهترین زمان پخش صورت می‎گیرد. برای هر مناسبت اسلامی برنامه خاصی داریم.

رایزن فرهنگی ایران در زیمباوه عنوان کرد: استفاده از برنامه‏های فرهنگی هنری هم در برنامه‏های ما لحاظ شده است. برپایی نمایشگاههای مختلف و بین المللی در این کشور و هم اعزام هنرمندان زیمبابوه برای شرکت در نمایشگاه‏های فرهنگی و هنری ایران از جمله فعالیت‏های ماست. برپایی مسابقات مختلف از جمله مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم از دیگر کارهای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه است. احیای شعائر اسلامی در مناسبت‏های مختلف مثل محرم، رمضان و در اعیاد و وفات‏ها بویژه در میان شیعیان زیمبابوه از دیگر کارهای این رایزنی است.

اسدی درباره وضعیت مسلمانان این کشور هم گفت: مسلمانان (هندی و آسیایی تبار) و مسلمانان بومی جمعیت مسلمانان این کشور را که در حدود 4 درصد کل زیمبابوه هستند را تشکیل می‎دهند. مسلمانان از لحاظ آموزشی و علمی رتبه بالایی ندارند و پست‏های کلیدی بیشتر در دست مسیحیان است. ارتباط خوبی بین مسلمانان و مسیحیان این کشور است و آزادی ادیان برای همه گروه‏ها رعایت می‏شود. حکومت از گفتگوی بین ادیان حمایت می‎کند و از این نظر هیچ فرقی بین مسیحیان و مسمانان و دیگر اقلیت‏های مذهبی این کشور نمی‎گذارد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استقبال از برنامه‏های این نهاد را از سوی مسلمانان زیمباوه بسیار گسترده توصیف کرد و اظهار داشت: برنامه‎های ما بیشتر برای مسلمانان است اما همه جمعیت زیمباوه را هم در نظر داریم. در اینجا رویکردی به مسئله صوفی‏گری و تصوف در میان مسلمانان وجود دارد. احترام زیادی به پیامبر(ص) نزد مسلمانان اینجا هست. به عنوان مثال در هفته وحدت و میلاد النبی 6 ماه در مناطق مختلف برنامه‏های گوناگون برپا می‎کنند.

اسدی در پایان ابراز داشت: مسلمانان هندی و آسیایی تبار بیشتر گرایش سلفی و وهابی دارند و با مسلمانان بومی مخالف هستند و بین این دو تنش‏هایی وجود دارد و هندی تبارها برنامه‏های رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در زیمباوه را خطری برای فعالیت‏های وهابیون در این کشور قلمداد می‏کنند.

..............

گفتگو از جواد حیران‌نیا و محمد امین مکرمی