محمد اسدی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور آفریقایی زیمبابوه در مورد فعالیتهای این نهاد در زیمبابوه به خبرنگار اعزامی مهر به این کشور گفت: هدف اصلی رایزنان و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای خارج ترویج فرهنگ ناب اسلامی ایرانی است. این مراکز آموزههای اسلامی و دینی و فرهنگ ناب ایرانی را در این کشورها تبلیغ و ترویج میکنند.
وی افزود: باید توجه داشت که هر کشوری راهکار خاص خود در این رابطه را دارد. یعنی شیوه تبلیغ و ترویج فرهنگ ناب اسلامی ایرانی در آفریقا با اروپا و یا آمریکا متفاوت است. ما با مطالعهای که از کشور زیمبابوه و زامبیا داشتیم راهکار خاصی را برای این منظور در نظر گرفتیم. یکی از این راهکارها راهکار آموزشی است. برگزاری دورههای آموزشی دورههای دانش افزایی در موضوعات مختلف از قبیل تعالیم اسلام، معارف دینی برای گروههای مختلف از جمله مبلیغین دینی این کشوراز جمله فعالیتهای ماست.
رایزن فرهنگی ایران در زیمباوه تصریح کرد: همچنین یک مؤسسه بومی به نام تبلیغ المهدی(عج) که با جذب 20 مبلغ بومی درحال حاضر کارش را ادامه میدهد تأسیس شده است. این مؤسسه در سرتاسر کشور زیمبابوه فعالیت دارد و مدیریت آن هم به عهده خود اهالی بومی اینجاست. هزینهها و بودجه آن توسط رایزنی فرهنگی تأمین می شود.
اسدی ادامه داد: از جمله فعالیتهای دیگر رایزنی این است که مبلغینی از ایران به اینجا آمده و در حد تخصصی دورهها را برگزار میکنیم. دورههایی برای تازه مسلمانان و حتی کسانی که مسلمان نیستند ولی علاقه زیادی برای آشنایی با اسلام دارند برگزار میکنیم. 90 درصد جمعیت این کشور مسیحی و 4 درصد مسلمان هستند. لذا برایشان مباحث اسلامی از جمله جایگاه زن در اسلام یا بحث صلح و آزادی از دیدگاه اسلام خیلی جالب است. زیرا آنها میگویند ما در رسانههای غربی چیزهای دیگری درباره اسلام میشنیدیم.
وی افزود: ارتباط خوب رایزنی با رسانهها و مطبوعات این کشور از جمله فعالیتهای دیگرماست. در این کشور روزنامهها و رادیو از تلویزیون هم بیشتر مخاطب دارند و تأثیرگذارتر هستند و ما در هرمناسبتی حداقل یک مقاله در روزنامهها میدهیم و در تلویزیون هم 10 تا 15 دقیقه برنامه پخش زنده داریم. مثلاً در روزهای جهانی مثل روز جهانی کار و کارگر ارزش کار را از نظر اسلام توضیح میدهیم. برنامههای تلویزیونی ما در گفتگوی خبری یعنی در بهترین زمان پخش صورت میگیرد. برای هر مناسبت اسلامی برنامه خاصی داریم.
رایزن فرهنگی ایران در زیمباوه عنوان کرد: استفاده از برنامههای فرهنگی هنری هم در برنامههای ما لحاظ شده است. برپایی نمایشگاههای مختلف و بین المللی در این کشور و هم اعزام هنرمندان زیمبابوه برای شرکت در نمایشگاههای فرهنگی و هنری ایران از جمله فعالیتهای ماست. برپایی مسابقات مختلف از جمله مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم از دیگر کارهای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زیمبابوه است. احیای شعائر اسلامی در مناسبتهای مختلف مثل محرم، رمضان و در اعیاد و وفاتها بویژه در میان شیعیان زیمبابوه از دیگر کارهای این رایزنی است.
اسدی درباره وضعیت مسلمانان این کشور هم گفت: مسلمانان (هندی و آسیایی تبار) و مسلمانان بومی جمعیت مسلمانان این کشور را که در حدود 4 درصد کل زیمبابوه هستند را تشکیل میدهند. مسلمانان از لحاظ آموزشی و علمی رتبه بالایی ندارند و پستهای کلیدی بیشتر در دست مسیحیان است. ارتباط خوبی بین مسلمانان و مسیحیان این کشور است و آزادی ادیان برای همه گروهها رعایت میشود. حکومت از گفتگوی بین ادیان حمایت میکند و از این نظر هیچ فرقی بین مسیحیان و مسمانان و دیگر اقلیتهای مذهبی این کشور نمیگذارد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استقبال از برنامههای این نهاد را از سوی مسلمانان زیمباوه بسیار گسترده توصیف کرد و اظهار داشت: برنامههای ما بیشتر برای مسلمانان است اما همه جمعیت زیمباوه را هم در نظر داریم. در اینجا رویکردی به مسئله صوفیگری و تصوف در میان مسلمانان وجود دارد. احترام زیادی به پیامبر(ص) نزد مسلمانان اینجا هست. به عنوان مثال در هفته وحدت و میلاد النبی 6 ماه در مناطق مختلف برنامههای گوناگون برپا میکنند.
اسدی در پایان ابراز داشت: مسلمانان هندی و آسیایی تبار بیشتر گرایش سلفی و وهابی دارند و با مسلمانان بومی مخالف هستند و بین این دو تنشهایی وجود دارد و هندی تبارها برنامههای رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در زیمباوه را خطری برای فعالیتهای وهابیون در این کشور قلمداد میکنند.
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