استعدادیابی از مهمترین راههای موفقیت در ورزش هاکی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت هاکی استان زنجان افزود: یکی از راههای موفقیت در هاکی به خصوص در آینده استعدادیابی در مدارس است و دانش آموزانی را که می توانند آینده ساز باشند را جذب و پرورش دهیم.

وی ادامه داد: افراد فاقد استعداد در هر رشته ای از جمله هاکی باید به سمت رشته های دیگر هدایت شوند تا از اتلاف انرژی و سرمایه جلوگیری شود.

حسینی گفت: در استعدادیابی باید با رعایت تمام جوانب نفرات خوب و شایسته را شناسایی کنیم و مقام بعد از آن باید با تامین نیازهای آنان، انجام تمرینات، برگزاری اردوی آمادگی و برگزاری مسابقات دوستانه در مناسبت های مختلف که منجر تنوع در کارها می شود آنها را حفظ و نگهداری کنیم و مشکلات و ایرادات تاکتیکی و تکنیکی آنان را بیان کنیم.

نایب رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران افزود: استان زنجان در رشته هاکی در تمامی رده های سنی از پیشینه درخشانی برخوردار است اما باید توجه داشت که باید در وجود سرپرستان،‌ مربیان و ورزشکاران ظرفیت سازی کرد تا نکات مثبت را در مسابقات ببینند و بتوانند تعامل خوبی با مسئولین برگزاری رقابتها داشته باشند تا در ابعاد اخلاقی و فرهنگی دچار نقض نشوند.

حسینی گفت: کار بر روی ابعاد روح و جسم ورزشکاران از اهمیت بالایی برخوردار است لذا باید برای کسب بهترین نتیجه ممکن در اردوهای آمادگی خود از وجود متخصیص تغذیه و روانشناسی استفاده شود تا نکات مهم علمی را به ورزشکاران آموزش دهند.

وی ادامه داد: یکی از بهترین برنامه های اوقات فراغت برای افراد ورزش کردن است لذا باید تلاش کنیم تا جوانان را به سمت و سوی ورزش بخصوص هاکی ترغیب کنیم تا آمار فساد در جامعه کاهش پیدا کند.

حسینی در خصوص جدیدترین رویدادهای ورزشی هاکی گفت: مسابقات آسیایی بانوان در روزهای گذشته برگزار شد که تیم ملی کشورمان به مقام پنجمی رسید و تیم ملی آقایان کشورمان نیز در هفته های آینده عازم مسابقات آسیایی می شود که سه سال پیاپی عنوان قهرمانی مسابقات آسیایی را کسب کرده اند که امید است امسال نیز این قهرمانی تکرار شود.

حسینی افزود: یکی از چشم اندازی های فدراسیون راه اندازی هاکی چمنی است که اساسنامه آن هم اکنون در دست تدوین است.

در مجمع انتخابات اعظم فضلی "نائب رئیس سابق هیئت هاکی استان زنجان " کاندیدای پست ریاست هیئت هاکی استان زنجان بود که با کسب 15 رای در مجمع انتخابات چهار سال به عنوان رئیس هیات هاکی استان زنجان برگزیده شدند.

در این مجمع با اهداء لوح تقدیر و هدایای از زحمات سرپرست سابق این هیئت "محمد فتحی" تجلیل شد.