ورزش هاکی در زنجان با راه اندازی کمیته استعدادیابی و استفاده از ظرفیت ها توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت هاکی استان زنجان افزود: هاکی سابقه بسیار خوبی در ابعاد قهرمانی، تحصیلی و اخلاقی داشته است که این نشان از ریشه قوی این رشته ورزشی در زنجان است.

وی ادامه داد: امروز نسل جدیدی در این رشته ورزشی فعالیت می کنند که در بخش بانوان تیم زنجان توانسته است به مقام های ارزشمندی دست پیدا کند ولی باید در بخش آقایان تلاش مضاعف تری کرد تا زنجان به روزهای درخشان خود بازگردد.

رحمانی گفت: خوشبختانه طی ماههای گذشته سالن اختصاصی هاکی به بهره برداری رسید و تمرینات ورزشکاران ساماندهی شده است اما باز هم باید از ظرفیت ها و استعدادهای آموزش و پرورش، پیشکسوتان هاکی، دانشگاهها و سالن های ورزشی سایر نهادها بهره برد تا این رشته ورزشی را بیش از پیش فعال سازیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان افزود: یکی دیگر از ضروریات امر راه اندازی کمیته استعدادیابی در استان است چرا که دوران قهرمانی هر فردی بازه محدودی دارد و باید با فعال سازی این کمیته در رده های پایه کار شود و استعدادهای جدید کشف و پرورش داده شود تا مقوله جانشین پروری نیز محقق شود.

رحمانی گفت: امکانات راه اندازی رشته هاکی در شهرستانها نیز موجود است و می توان از آنها بهره برد لذا یکی از وظایف اصلی این هیئت فعال سازی این رشته در شهرستانهاست تا نیازهای جوانان آن مناطق نیز رفع شود که این امر مستلزم فعال سازی هیئت هاکی در شهرستانها است.