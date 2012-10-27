برپایی نمایشگاهی به افتخار یوسا در دانشگاه آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، شماری از آثار منتخب یوسا که در کتابخانه این دانشگاه نگهداری می‌شوند در این نمایشگاه یک ماهه که از اول نوامبر آغاز می‌شود، به نمایش در می‌آید.

یوسا نویسنده بیش از 30 اثر ادبی شامل رمان، نمایشنامه و اثر غیرداستانی است. علاوه بر این او از اعضای برجسته جنبش شکوفایی ادبی آمریکای لاتین است و برای نوشته‌هایش در زمینه سیاست آمریکای لاتین نیز کاملا شناخته شده است.

یوسا با دیدار از این دانشگاه، در تاریخ 13 نوامبر به ایراد سخنرانی می‌پردازد. این سخنرانی رایگان و ورود در آن برای عموم آزاد است.

دانشگاه دلاور در در نیوآرک آمریکا سال 1743 تاسیس شده و نزدیک به 20 هزار دانشجو دارد.