به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در مراسم افتتاحیه کارخانه دو میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن زرند کرمان که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، مهدی غضنفری اظهار داشت: شفاف سازی در فرایند های اقتصادی یکی از ملزومات اجرای اصل44 قانون اساسی به شمار می آید از همین رو این موضوع در زنجیره تولید فولاد نیز باید در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: در این بخش باید شفاف سازی در قیمت سنگ آهن ،‌ محصولات میانی و محصولات نهایی صورت گیرد. وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت همچنین با اشاره به ذخایر 2 میلیارد تنی مس و 1.5میلیارد تنی سنگ آهن استان کرمان اظهار داشت: علاوه بر این با توجه به ذخیره 200میلیون تنی زغالسنگ در این منطقه، می توان بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز توسعه صنایع را از استان کرمان تهیه کرد.



غضنفری با برشمردن 5 حلقه توسعه فولاد شامل سنگ آهن ،‌کنسانتره ،‌ گندله ،‌آهن اسفنجی و فولاد خام گفت: در حلقه نخست نعمات بیشماری در اختیار داریم و درحلقه آخر نیز که مربوط به فولادسازی است سرمایه های مناسبی تزریق شده است با اینحال برای تامین مواد اولیه نیازمند سرمایه گذاری های جدیدی هستیم تا به خودکفایی در تولید فولاد دست یابیم.



وی درباره ظرفیت های در دست اجرا در این حوزه گفت: هم اکنون در بخش طرح های تولید کنسانتره 25میلیون تن ، ‌گندله سازی 27.6 میلیون تن ،‌آهن اسفنجی 18.8میلیون تن ظرفیت جدید در ساخت است و علاوه بر این 24پروژه نیز در قالب «مهر ماندگار» در حال اجرا است. وزیر صنعت ،‌ معدن و تجارت همچنین درباره واگذاری معادن گفت: معادن به عنوان انفال محسوب می شوند و باید دقت لازم در واگذاری آن ها صورت گیرد.

