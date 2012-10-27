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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

منصوریان:

ایران از یک نظام بهداشتی با یک استراتژی‌ ملی قوی برخوردار است

ایران از یک نظام بهداشتی با یک استراتژی‌ ملی قوی برخوردار است

دامغان - خبرگزاری مهر: معاون مرکز بهداشت دامغان با تاکید بر اینکه ایران از یک نظام بهداشتی با زیرساخت نسبتا قوی و یک استراتژی‌ ملی برخوردار است، گفت: افزایش آگاهی های اجتماعی از طریق آموزش، همواره در اولویت برنامه ای مسئولان نظام بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر منصوریان پیش از ظهر شنبه در جلسه آموزشی توجیهی دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان با موضوع پیشگیری و کنترل بیماری ایدز که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: جوانان با پایبندی به کانون خانواده و اصلاح رفتارهای غلط نسبت به بالا بردن ایمنی خود اهتمام داشته باشند.

وی یادآور شد: متاسفانه حدود 90 هزار بیمار ناشناخته در جامعه وجود دارد و در صورت عدم رعایت حفاظت فردی و نکات ایمنی و احتیاطات همه جانبه در مراجعه به آرایشگاه ها، زندان ها، دندانپزشکی و بیمارستان شاهد افزایش رشد بیماری ایدز در جمعیت عمومی کشور خواهیم بود.

معاون مرکز بهداشت دامغان تصریح کرد: یکی از دلایل نزدیک شدن به اپیدمی در جمعیت عمومی کشور بروز و شیوع بیماری ایدز در افراد دارای رفتارهای پرخطر، تزریق مواد مخدر و ارتباط جنسی است.

منصوریان گفت: در اکثر بررسی ها و مطالعات انجام شده این نوع بروز بیماری در رفتارهای پر خطر بین پنج تا 25 درصد است و بالای پنج درصد بیماری در این جمعیت می تواند بسیار خطرناک باشد.

وی با اشاره به اینکه بیماری ایدز قابل پیشگیری است، افزود: ولی هیچ درمان و واکسن موثری تاکنون نداشته و ندارد.

منصوریان ضمن تاکید بر اینکه ایران از یک نظام بهداشتی با زیرساخت نسبتا قوی و یک استراتژی‌ ملی برخوردار است، اضافه کرد: ضرورت دارد کلیه مدیران دستگاه های اجرایی و روسای دانشگاه و مراکز آموزش عالی در خصوص راه های پیشگیری از این بیماری خطرناک به جمعیت تحت پوشش خود به ویژه دانش اموزان و دانشجویان اقدام کنند.

منصوریان خاطرنشان ساخت: یکی از موضوعات مهم در خصوص روند این نوع بیماری در ایران افزایش سریع بیماران زن و تغییر الگوی ابیدمیولوژی به عنوان یکی از راه های تزریق مواد مخدر به راه جنسی است.

معاون مرکز بهداشت دامغان تصریح کرد: افزایش راه های پرخطر در نوجوانان و جوانان این بیماری را افزایش داده است.

منصوریان اضافه کرد: در ایران الگوی اول اپیدمی بیماری از طریق خون و فرآورده های خونی، الگوی دوم از طریق تزریق مشترک مواد مخدر و در حال حاضر علاوه برالگوی دوم انتقال از طریق تماس جنسی پرخطر به شدت در حال افزایش است.

وی یادآور شد: از سال 89 تاکنون تعداد زنان به دو برابر و افزایش از طریق تماس جنسی افزایش فراوان داشته است.

منصوریان به وضعیت بیماری ایدز در ایران تا ابتدای سال 91 پرداخت و اظهار داشت: 24 هزار و 290 نفر در ایران دارای HIV مثبت بودند.

منصوریان با اشاره به اینکه سه هزار و 455 نفر از این تعداد مبتلا به بیماری ایدز شدند، تصریح کرد:  چهار هزار و 722 نفر بر اثر این بیماری فوت شده اند که به صورت رسمی گزارش آن ثبت شده است.

وی گفت: از سال 90 تاکنون این نوع بیماری از طریق خون و فرآورده های خونی با دلیل کنترل واردات و اقدامات حفاظتی در کشور به صفر رسیده است.

به گزارش مهر، جلسه آموزشی و توجیهی مدیران دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی شهرستان دامغان در راستای برنامه توانمند سازی مدیران شهرستان در خصوص برنامه های جامع ارتقاء سلامت از سوی مرکز بهداشت و باهمکاری فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 1729704

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