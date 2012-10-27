به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان هفته گذشته با اعلام نارضایتی از روند ساخت ورزشگاه نقشجهان اعلام کرد که مشکلات مالی باعث کندی ساخت این ورزشگاه شده و قرار است برای حل این مشکلات اقدام کند اما با گذشت یک هفته از این مسئله، تغییر چندانی در روند ساخت آن مشاهده نشد.
ورزشگاه نقشجهان که حدود 5 ماه پیش کار خود را با پیمانکار جدیدآغاز کرد، در ابتدا پیشرفت نسبتا خوبی داشت اما روند پیشرفت این پروژه کمکم کند شد.
طی روزهای گذشته فعالیت کارگاههای ورزشگاه به مرز تعطیلی کشیده شده و باعث شده نگرانیهای پیرامون ساخته نشدن این ورزشگاه بار دیگر شروع شود.
گفته میشود مسئولان استان اصفهان در تماس با مدیران شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور نگرانی خود را نسبت به این مسئله اعلام کردهاند و از وزیر ورزش خواستهاند تا نسبت به ساخت هرچه سریعتر آن اقدام کند.
مدیران استان اصفهان قول دادهاند که ورزشگاه نقشجهان در بهمن امسال به بهرهبرداری برسد.
